Зеленський затвердив санкції щодо "Запоріжсталі": про що йдеться

Президент також оголосив про інші санкційні пакети.

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про запровадження кількох додаткових санкційних пакетів. Зокрема, один зі списків стосується запорізького металургійного комбінату "Запоріжсталь", повідомив глава країни в Telegram , інформує ZN.ua .

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Він уточнив, що обмежувальні заходи накладаються на 41 особу – 13 людей і 28 організацій, за допомогою яких Росії вдавалося зберігати контроль над одним із провідних виробників металопродукції держави та шкодити нашій економіці.

"Запускаємо процедуру конфіскації російської частки – вона працюватиме для України й українців", – додав Зеленський.