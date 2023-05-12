Зеленський затвердив санкції щодо "Запоріжсталі": про що йдеться

Президент також оголосив про інші санкційні пакети.

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про запровадження кількох додаткових санкційних пакетів. Зокрема, один зі списків стосується запорізького металургійного комбінату "Запоріжсталь", повідомив глава країни в Telegram, інформує ZN.ua.

Зеленський затвердив санкції щодо
© Офіс президента

Він уточнив, що обмежувальні заходи накладаються на 41 особу – 13 людей і 28 організацій, за допомогою яких Росії вдавалося зберігати контроль над одним із провідних виробників металопродукції держави та шкодити нашій економіці.

"Запускаємо процедуру конфіскації російської частки – вона працюватиме для України й українців", – додав Зеленський.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
Росія зіштовхнулася з найбільшою нестачею робочої сили за останні десятиліття — британська розвідкаРосія зіштовхнулася з найбільшою нестачею робочої сили за останні десятиліття — британська розвідка
Зеленський затвердив санкції щодо "Запоріжсталі": про що йдетьсяЗеленський затвердив санкції щодо "Запоріжсталі": про що йдеться
Зарплата медиків в Україні зросла до 28 тис. грнЗарплата медиків в Україні зросла до 28 тис. грн
ЄС пропонує офіційно припинити транспортування російської нафти до Німеччини та Польщі - BloombergЄС пропонує офіційно припинити транспортування російської нафти до Німеччини та Польщі - Bloomberg
Євросоюз «націлився» на тіньовий флот, що перевозить російську нафту – BloombergЄвросоюз «націлився» на тіньовий флот, що перевозить російську нафту – Bloomberg
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленський закликав американський бізнес інвестувати в УкраїнуЗеленський закликав американський бізнес інвестувати в Україну
В США розпочали розслідування щодо Binance: підозрюють у допомозі обходу санкцій росіянамиВ США розпочали розслідування щодо Binance: підозрюють у допомозі обходу санкцій росіянами
Відновлення України: Нацбанк переглянув свій прогноз щодо зростання ВВПВідновлення України: Нацбанк переглянув свій прогноз щодо зростання ВВП
Кіпр заблокував активи осіб та компаній, які допомагали РФ обходити санкціїКіпр заблокував активи осіб та компаній, які допомагали РФ обходити санкції
У Пекіні прокоментували санкції США проти китайських компанійУ Пекіні прокоментували санкції США проти китайських компаній
Акції зростають після даних щодо інфляції США, ціна золота наблизилася до максимуму: що потрібно знати вранціАкції зростають після даних щодо інфляції США, ціна золота наблизилася до максимуму: що потрібно знати вранці
Санкції проти російських алмазів: Країни G7 готують нові обмеженняСанкції проти російських алмазів: Країни G7 готують нові обмеження
Хедж-фонди роблять ставку на падіння S&P 500, інвестори чекають на дані щодо інфляції в США: що потрібно знати вранціХедж-фонди роблять ставку на падіння S&P 500, інвестори чекають на дані щодо інфляції в США: що потрібно знати вранці
Канада ввела санкції проти ключових банків Білорусі, зокрема й НацбанкуКанада ввела санкції проти ключових банків Білорусі, зокрема й Нацбанку
Україна ухвалила рішення щодо Райффайзен, OTP, Креді Агріколь, Правекс, та ІНГ БанкУкраїна ухвалила рішення щодо Райффайзен, OTP, Креді Агріколь, Правекс, та ІНГ Банк
Последние новости
Подгружаем последние новости