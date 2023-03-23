Держборг України збільшився маже до 90% від ВВП — Нацбанк

Основною країною-кредитором залишався Кіпр, частка якого знову зросла, інформує ZN.ua.

Держборг України збільшився маже до 90% від ВВП — Нацбанк
© unsplash/timbatec

Обсяг валового зовнішнього боргу України у 2022 році зріс на 2,3 млрд доларів до рівня у 132,0 млрд доларів. Відносно ВВП обсяг боргу збільшився за рік із 64,6% до 89,0%. Про це світчать дані НБУ.

Зокрема зовнішній борг держсектору збільшився на 12,1 млрд доларів та становив 69,1 млрд доларів (46,6% від ВВП). Зовнішні зобов’язання приватного сектору зменшилися на 9,8 млрд доларів та становили 62,9 млрд доларів (42,4% від ВВП).

Зовнішні зобов’язання сектору загального державного управління збільшилися на 14,1 млрд доларів - до 65,3 млрд доларів (44,0% від ВВП) за рахунок чистого залучення кредитів від міжнародних партнерів (14,7 млрд доларів) та від МВФ (2,3 млрд доларів).

Зовнішній борг Нацбанку зменшився на 2,0 млрд доларів та на 31 грудня 2022 року становив 3,8 млрд доларів.

Борг комерційних банків скоротився на 1,4 млрд доларів до 2,1 млрд доларів.

Зовнішній борг інших секторів економіки зменшився на 6,9 млрд доларів - до 40,2 млрд доларів (27,1% від ВВП).

На кінець 2022 року за географічною структурою заборгованості приватного сектору за негарантованими кредитами (разом із міжфірмовим боргом) основною країною-кредитором залишався Кіпр: його частка зросла протягом року на 2,6 в.п. і становила 48,7%.

Основною валютою зовнішніх запозичень України станом на кінець 2022 року залишався долар США: 55,7% від загального обсягу зовнішнього боргу, однак, його частка зменшилася за рік на 5,6 в. п. Також зменшилися питома вага зобов’язань у СПЗ перед МВФ на 0,3 в. п. - до 10,9% та частка боргу в гривні на 1,5 в. п. - до 1,9%. Водночас збільшилася частка запозичень у євро: з 23,0% до 29,2%.


Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
Тютюновий дистриб’ютор «Тедіс» подасть до Верховного Суду за штраф від АМКУ на 274 млн грнТютюновий дистриб’ютор «Тедіс» подасть до Верховного Суду за штраф від АМКУ на 274 млн грн
Компенсація за зруйноване житло: гроші на виплати вже єКомпенсація за зруйноване житло: гроші на виплати вже є
У Росії чергова стратегічна поразка: Казахстан вперше відправив нафту в обхід РФУ Росії чергова стратегічна поразка: Казахстан вперше відправив нафту в обхід РФ
Будинок із землею за тисячу доларів: де в Україні збереглися такі ціни на житлоБудинок із землею за тисячу доларів: де в Україні збереглися такі ціни на житло
Нацбанк зобов'язав банки перевіряти клієнтів на зв’язки з РосієюНацбанк зобов'язав банки перевіряти клієнтів на зв’язки з Росією
Блок рекламы


Похожие новости
За рік війни РФ завдала збитків інфраструктурі України на майже $144 мільярди — KSE InstituteЗа рік війни РФ завдала збитків інфраструктурі України на майже $144 мільярди — KSE Institute
МВФ схвалив зміну правил, які дозволять затвердити нову кредитну програму для УкраїниМВФ схвалив зміну правил, які дозволять затвердити нову кредитну програму для України
Нацбанк пояснив, чому інфляція уповільнилася та буде знижуватися й надаліНацбанк пояснив, чому інфляція уповільнилася та буде знижуватися й надалі
Нацбанк зобов'язав банки перевіряти клієнтів на зв’язки з РосієюНацбанк зобов'язав банки перевіряти клієнтів на зв’язки з Росією
ЗМІ дізналися перші деталі програми МВФ для України на понад $15 млрдЗМІ дізналися перші деталі програми МВФ для України на понад $15 млрд
Євросоюз збільшив на 2 мільярди євро фонд, з якого фінансує зброю для УкраїниЄвросоюз збільшив на 2 мільярди євро фонд, з якого фінансує зброю для України
Обсяг готівки в обігу з початку року скоротився – НацбанкОбсяг готівки в обігу з початку року скоротився – Нацбанк
Є в гаражі не у кожного шейха: наймолодший мільйонер України похизувався автопарком, фотоЄ в гаражі не у кожного шейха: наймолодший мільйонер України похизувався автопарком, фото
Росія дедалі менше експортує зброю через війну проти України та санкції – SIPRIРосія дедалі менше експортує зброю через війну проти України та санкції – SIPRI
У IBox домовився з Нацбанком, платіжні термінали знову працюютьУ IBox домовився з Нацбанком, платіжні термінали знову працюють
Последние новости
Подгружаем последние новости