Держборг України збільшився маже до 90% від ВВП — Нацбанк
Основною країною-кредитором залишався Кіпр, частка якого знову зросла, інформує
Обсяг валового зовнішнього боргу України у 2022 році зріс на 2,3 млрд доларів до рівня у 132,0 млрд доларів. Відносно ВВП обсяг боргу збільшився за рік із 64,6% до 89,0%. Про це світчать
Зокрема зовнішній борг держсектору збільшився на 12,1 млрд доларів та становив 69,1 млрд доларів (46,6% від ВВП). Зовнішні зобов’язання приватного сектору зменшилися на 9,8 млрд доларів та становили 62,9 млрд доларів (42,4% від ВВП).
Зовнішні зобов’язання сектору загального державного управління збільшилися на 14,1 млрд доларів - до 65,3 млрд доларів (44,0% від ВВП) за рахунок чистого залучення кредитів від міжнародних партнерів (14,7 млрд доларів) та від МВФ (2,3 млрд доларів).
Зовнішній борг Нацбанку зменшився на 2,0 млрд доларів та на 31 грудня 2022 року становив 3,8 млрд доларів.
Борг комерційних банків скоротився на 1,4 млрд доларів до 2,1 млрд доларів.
Зовнішній борг інших секторів економіки зменшився на 6,9 млрд доларів - до 40,2 млрд доларів (27,1% від ВВП).
На кінець 2022 року за географічною структурою заборгованості приватного сектору за негарантованими кредитами (разом із міжфірмовим боргом) основною країною-кредитором залишався Кіпр: його частка зросла протягом року на 2,6 в.п. і становила 48,7%.
Основною валютою зовнішніх запозичень України станом на кінець 2022 року залишався долар США: 55,7% від загального обсягу зовнішнього боргу, однак, його частка зменшилася за рік на 5,6 в. п. Також зменшилися питома вага зобов’язань у СПЗ перед МВФ на 0,3 в. п. - до 10,9% та частка боргу в гривні на 1,5 в. п. - до 1,9%. Водночас збільшилася частка запозичень у євро: з 23,0% до 29,2%.