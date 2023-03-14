Банки видали пільгових кредитів бізнесу ще майже на 2 мільярди

За минулий тиждень у рамках держпрограми «Доступні кредити 5 7-9%» видали 511 пільгових кредитів на загальну суму 1,92 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Банки видали пільгових кредитів бізнесу ще майже на 2 мільярди

Скільки отримано кредитів

Загалом же з початку держпрограми підприємці отримали від уповноважених банків 57 кредити на загальну суму 181,59 млрд грн, з яких 38 147 — від банків держсектору економіки на загальну суму 76,49 млрд гривень (станом на 13 березня 2023 року).

При цьому за період дії воєнного стану в Україні у рамках програми укладено 23 121 кредитний договір на загальну суму 91,96 млрд грн, з яких:

  • 0,87 млрд грн — на інвестиційні цілі;
  • 6,98 млрд грн — як антикризові кредити;
  • 4,37 млрд грн — як рефінансування попередньо отриманих кредитів;
  • 26,55 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
  • 53,17 млрд грн — на антивоєнні цілі.

«Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

За державною програмою «Доступні кредити 5 7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками", — нагадали у Мінфіні.





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