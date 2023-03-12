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2023-03-12
Україна розпочала другу посівну за час війни
Посіяно перші 16 тисяч гектарів зернових та зернобобових культур, інформує
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що цього тижня наша країна розпочала другу посівну з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
"Посіяно перші 16 тисяч гектарів зернових та зернобобових культур.Також цього тижня Україна та Польща спростили проходження кордону для аграрної продукції", - наголосив Шмигаль у
За словами глави уряду, Київ працює над продовженням зернової ініціативи та розширенням перевалки дунайських портів.
Анна Конюченко, ZN.ua