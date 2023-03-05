Біткоїн потрапив в опалу до МВФ

Біткоїн ніколи не буде повноцінним платіжним засобом. Ставити його на один щабель із традиційними фіатними грошима було би великою помилкою. Криптовалюту можна використовувати обмежено, але надавати їй статусу повноцінного платіжного засобу не варто.

МВФ пішов у наступ на біткоїн: час позбуватися заощаджень у криптовалюті

Таку позицію щодо криптовалюти і біткоїна зокрема висловив Міжнародний валютний фонд.

Фактично МВФ пішов у наступ на біткоїн. Найбільший міжнародний кредитор вважає, що надмірне захоплення цифровими грошима може стати згубним як для фінансових систем окремих країн, так і для світової фінансової системи загалом.

Попри те, що криптовалюта набуває дедалі більшої популярності, і їй увімкнули "зелене світло" у багатьох державах, МВФ переконаний, що робити ставку на цифрові гроші не варто. Щоби біткоїн став повноцінним платіжним засобом в якійсь країні, законодавство цієї країни має визнати його придатним для погашення боргів. На сьогодні такий статус біткоїну надали у двох країнах – Сальвадорі та Центральноафриканській республіці.

Решта країн поки не квапиться прирівнювати криптовалюту до фіатних грошей, хоча в багатьох державах біткоїн уже визнають як обмежений платіжний засіб. Зокрема, Навіть у США заощадження в ВТС вважаються майном і підлягають оподаткуванню.

Таким чином, консервативний світ фінансів може і волів би навіть не чути про біткоїн, але зовсім його не помічати він уже не може.

МВФ пішов у наступ на біткоїн: час позбуватися заощаджень у криптовалюті

Водночас, в останніх числах лютого 2023 року МВФ опублікував циркуляр "Елементи ефективної політики щодо криптоактивів", в якому радить урядам країн і центробанкам не давати великих прав цифровій валюті і ставитись до неї з обережністю.

"Захищайте грошово-кредитний суверенітет, не надавайте цифровим активам статусу офіційної валюти або законного платіжного засобу", - радить МВФ.

У документі також йдеться, що уряди країн мають чітко окреслити юридичні рамки використання біткоїна, а також ретельно відстежувати вплив криптовалют на стабільність світової фінансової системи.

Таким чином, абсолютно очевидно, що головний світовий кредитор і розпорядник валютних коштів бачить у біткоїні свого безпосереднього конкурента, здатного похитнути основи світової фінансової системи. Отже, на прихильність МВФ біткоїну сподіватись не варто, а його шлях до "рівноправ'я" буде довгим і тернистим. Та ще й невідомо, чи до чогось приведе.

За таких умов власникам заощаджень у криптовалюті є над чим замислитись. Зокрема, чи не настав час їм спустошувати свої гаманці з криптовалютою та переходити на вклади у звичних грошах.

Нагадаємо, нещодавно в Мережі з'явився рейтинг українських власників біткоїнів. В декого з них у криптогаманцях зберігається по кілька тисяч біткоїнів, що становить понад сотню мільйонів доларів.


Марченко Любов, Тудей





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