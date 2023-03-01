Екскерівника аеропорту "Бориспіль" та МАУ Дихне засудили до 5 років позбавлення волі

Колегія суддів ВАКС визнала його та начальника служби орендних відносин винними у зловживанні службовим становищем, інформує ZN.ua.

Екскерівника аеропорту
© МАУ

Колегія суддів ВАКС 1 березня оголосила вирок, яким колишнього керівника аеропорту «Бориспіль» і МАУ та начальника служби орендних відносин визнано винуватими у зловживанні службовим становищем, що завдало понад 15,7 млн грн збитків.

Упродовж 2014-2019 років службові особи держпідприємства на підставі укладених договорів попередньої оренди передавали приміщення суб’єктам підприємницької діяльності. Проте з’ясувалося, що вищевказане майно належить Мінінфраструктури України і право на передачу його в оренду має лише Фонд державного майна України за відповідною конкурсною процедурою, повідомляє пресслужба САП.

Євгену Дихне призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі, а начальнику служби орендних відносин – 4 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, на строк три роки та зі штрафом у розмірі 8,5 тис. грн. Вирок суду може бути оскаржений протягом тридцяти днів.


Дарія Калиновська-Пархомець, ZN.ua





Интересные новости
В Бучі відновлять 110 будинків до кінця весниВ Бучі відновлять 110 будинків до кінця весни
Тютюновий гігант Philip Morris може залишитись в Росії — FTТютюновий гігант Philip Morris може залишитись в Росії — FT
Ціни на оренду квартир злетять уже навесніЦіни на оренду квартир злетять уже навесні
Голод світового масштабу може початись через різке зниження виробництва продовольстваГолод світового масштабу може початись через різке зниження виробництва продовольства
Скандал в Рівненській області: міськрада закупила дітям військових ЗСУ печиво по 600 гривень за кілограмСкандал в Рівненській області: міськрада закупила дітям військових ЗСУ печиво по 600 гривень за кілограм
Блок рекламы


Похожие новости
Кількість нововідкритих компаній в Україні впала до мінімуму за 13 роківКількість нововідкритих компаній в Україні впала до мінімуму за 13 років
Війна відкинула Україну на 15 років назад у питаннях бідності – Світовий банкВійна відкинула Україну на 15 років назад у питаннях бідності – Світовий банк
Рекорд за 55 років: центробанки різних країн різко збільшили покупку золотаРекорд за 55 років: центробанки різних країн різко збільшили покупку золота
Уряд Норвегії затвердить план підтримки України на п’ять роківУряд Норвегії затвердить план підтримки України на п’ять років
Пенсії в Україні: скільки років трудового стажу повинна мати дояркаПенсії в Україні: скільки років трудового стажу повинна мати доярка
У Росії рекордна за сім років інфляціяУ Росії рекордна за сім років інфляція
Пенсійний вік до 64 років у Франції: профспілки країни вже анонсували протестиПенсійний вік до 64 років у Франції: профспілки країни вже анонсували протести
За 10 років Дубай планує подвоїти свою економіку і ввійти до топ-3 найрозвинутіших міст світуЗа 10 років Дубай планує подвоїти свою економіку і ввійти до топ-3 найрозвинутіших міст світу
Пенсія з інвалідності в Україні: скільки років стажу потрібно матиПенсія з інвалідності в Україні: скільки років стажу потрібно мати
Крах «Стіва Джобса у спідниці»: засновницю Theranos засудили до 11 років ув'язненняКрах «Стіва Джобса у спідниці»: засновницю Theranos засудили до 11 років ув'язнення
Последние новости
Подгружаем последние новости