Екскерівника аеропорту "Бориспіль" та МАУ Дихне засудили до 5 років позбавлення волі

Колегія суддів ВАКС 1 березня оголосила вирок, яким колишнього керівника аеропорту «Бориспіль» і МАУ та начальника служби орендних відносин визнано винуватими у зловживанні службовим становищем, що завдало понад 15,7 млн грн збитків.

Упродовж 2014-2019 років службові особи держпідприємства на підставі укладених договорів попередньої оренди передавали приміщення суб’єктам підприємницької діяльності. Проте з’ясувалося, що вищевказане майно належить Мінінфраструктури України і право на передачу його в оренду має лише Фонд державного майна України за відповідною конкурсною процедурою, повідомляє пресслужба САП.

Євгену Дихне призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі, а начальнику служби орендних відносин – 4 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, на строк три роки та зі штрафом у розмірі 8,5 тис. грн. Вирок суду може бути оскаржений протягом тридцяти днів.