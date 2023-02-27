Ціни на оренду квартир злетять уже навесні

В Україні вже навесні можуть злетіти ціни на оренду квартир. При цьому оренда столичної нерухомості може повернутись до довоєнних цін. Ситуація на ринку оренди житла безпосередньо залежатиме від стану справ на фронті.

Про те, як будуть змінюватися ціни на оренду квартир, розповіли виданню obozrevatel експерти ринку нерухомості.

Рік тому, на початку повномасштабного військового вторгнення, ситуація на ринку оренди нерухомості кардинально змінилася. У столиці ціни на оренду квартир обрушилися, тоді як у містах західного регіону вартість орендованого житла різко пішла вгору. Згодом, коли ворога від Києва було відкинуто, орендна плата в столиці стала потроху відновлюватися. Але й зараз вона нижча, ніж, наприклад, у Львові або в Ужгороді.

Так, зараз у Львові середня вартість оренди однокімнатної квартири становить 13 693 грн, тоді як у Києві вона дорівнює 10,4 тис. грн. Аналогічна ситуація і з орендою дво- та трикімнатних квартир.

Звісно, ??ціни в Києві неминуче відновляться. Проте, коли це станеться, поки що сказати складно. Вирішальну роль відіграватимуть події на фронті, каже київський ріелтор, який назвався Максимом.

Українців, як і раніше, приваблює столичний ринок житла та інші можливості, які може дати лише столиця. Однак через регулярні ракетні обстріли Києва люди поки що бояться пов'язувати своє життя із цим містом: шукати в столиці роботу і перевозити туди свої сім'ї. Тому багато хто, сподіваючись на весняний наступ української армії, планує переїзд до Києва вже на березень-квітень.

"Всі кажуть: давайте вже в березні. Бояться люди, воно і зрозуміло. Переїжджати складно і дорого. Навіть з урахуванням оренди в умовні 10 тис. грн потрібно готуватися до того, що витратити доведеться 30 тис. грн. Застава, 50% ріелтору, витрати на переїзд. Все це дуже дорого виходить", – розповідає Максим.

До аналогічного прогнозу схиляється і президент Асоціації спеціалістів з нерухомості Юрій Піта. Він також вважає, що до кінця березня-початку квітня цінових зрушень на ринку оренди київського житла чекати не варто. Ціни на оренду почнуть зростати разом із потеплінням у природі та на фронті. Причому подорожчання може становити відразу 10-15%.

"До березня-квітня жодних суттєвих змін не буде", - попереджає Юрій Піта.

При цьому він додає, що чим успішнішим буде наш наступ на фронті, і чим швидше українська економіка відновлюватиметься після війни, тим активніше зростатимуть ціни на ринку житла, включаючи й ціни на оренду квартир. А наразі, поки купівельна спроможність населення залишається низькою, власники орендованого житла не ризикнуть сильно завищувати ціни, щоб не розлякати усіх потенційних клієнтів.

Нагадаємо, в деяких містах Європи квартири зараз набагато дешевші, ніж у Києві.