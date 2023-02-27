Ціни на оренду квартир злетять уже навесні

В Україні вже навесні можуть злетіти ціни на оренду квартир. При цьому оренда столичної нерухомості може повернутись до довоєнних цін. Ситуація на ринку оренди житла безпосередньо залежатиме від стану справ на фронті.

Вже навесні в Україні очікують підвищення цін на оренду квартир: на скільки подорожчає житло

Про те, як будуть змінюватися ціни на оренду квартир, розповіли виданню obozrevatel експерти ринку нерухомості.

Рік тому, на початку повномасштабного військового вторгнення, ситуація на ринку оренди нерухомості кардинально змінилася. У столиці ціни на оренду квартир обрушилися, тоді як у містах західного регіону вартість орендованого житла різко пішла вгору. Згодом, коли ворога від Києва було відкинуто, орендна плата в столиці стала потроху відновлюватися. Але й зараз вона нижча, ніж, наприклад, у Львові або в Ужгороді.

Так, зараз у Львові середня вартість оренди однокімнатної квартири становить 13 693 грн, тоді як у Києві вона дорівнює 10,4 тис. грн. Аналогічна ситуація і з орендою дво- та трикімнатних квартир.

Звісно, ??ціни в Києві неминуче відновляться. Проте, коли це станеться, поки що сказати складно. Вирішальну роль відіграватимуть події на фронті, каже київський ріелтор, який назвався Максимом.

Українців, як і раніше, приваблює столичний ринок житла та інші можливості, які може дати лише столиця. Однак через регулярні ракетні обстріли Києва люди поки що бояться пов'язувати своє життя із цим містом: шукати в столиці роботу і перевозити туди свої сім'ї. Тому багато хто, сподіваючись на весняний наступ української армії, планує переїзд до Києва вже на березень-квітень.

Вже навесні в Україні очікують підвищення цін на оренду квартир: на скільки подорожчає житло

"Всі кажуть: давайте вже в березні. Бояться люди, воно і зрозуміло. Переїжджати складно і дорого. Навіть з урахуванням оренди в умовні 10 тис. грн потрібно готуватися до того, що витратити доведеться 30 тис. грн. Застава, 50% ріелтору, витрати на переїзд. Все це дуже дорого виходить", – розповідає Максим.

До аналогічного прогнозу схиляється і президент Асоціації спеціалістів з нерухомості Юрій Піта. Він також вважає, що до кінця березня-початку квітня цінових зрушень на ринку оренди київського житла чекати не варто. Ціни на оренду почнуть зростати разом із потеплінням у природі та на фронті. Причому подорожчання може становити відразу 10-15%.

"До березня-квітня жодних суттєвих змін не буде", - попереджає Юрій Піта.

При цьому він додає, що чим успішнішим буде наш наступ на фронті, і чим швидше українська економіка відновлюватиметься після війни, тим активніше зростатимуть ціни на ринку житла, включаючи й ціни на оренду квартир. А наразі, поки купівельна спроможність населення залишається низькою, власники орендованого житла не ризикнуть сильно завищувати ціни, щоб не розлякати усіх потенційних клієнтів.

Нагадаємо, в деяких містах Європи квартири зараз набагато дешевші, ніж у Києві.


Марченко Любов, Тудей





Интересные новости
В Бучі відновлять 110 будинків до кінця весниВ Бучі відновлять 110 будинків до кінця весни
Тютюновий гігант Philip Morris може залишитись в Росії — FTТютюновий гігант Philip Morris може залишитись в Росії — FT
Кабмін хоче спростити умови погашення кредиту для ВПОКабмін хоче спростити умови погашення кредиту для ВПО
Голод світового масштабу може початись через різке зниження виробництва продовольстваГолод світового масштабу може початись через різке зниження виробництва продовольства
Скандал в Рівненській області: міськрада закупила дітям військових ЗСУ печиво по 600 гривень за кілограмСкандал в Рівненській області: міськрада закупила дітям військових ЗСУ печиво по 600 гривень за кілограм
Блок рекламы


Похожие новости
Ціни на квартири в Європі дешевші, ніж у Києві: названі міста, в яких житло коштує недорогоЦіни на квартири в Європі дешевші, ніж у Києві: названі міста, в яких житло коштує недорого
В Киеве подорожает аренда квартир: как изменятся цены на съемное жилье в мартеВ Киеве подорожает аренда квартир: как изменятся цены на съемное жилье в марте
У 63% погіршилось матеріальне становище. Українці оцінили свій фінансовий стан під час війниУ 63% погіршилось матеріальне становище. Українці оцінили свій фінансовий стан під час війни
Ціни на житло зі вторинного ринку в Києві впали: за скільки можна купити квадратний метраЦіни на житло зі вторинного ринку в Києві впали: за скільки можна купити квадратний метра
В Україні подорожчала оренда 1-кімнатних квартир: де можна зняти найдешевше житлоВ Україні подорожчала оренда 1-кімнатних квартир: де можна зняти найдешевше житло
У Києві продовжує падати вартість квартир: скільки коштує нерухомістьУ Києві продовжує падати вартість квартир: скільки коштує нерухомість
У Києві "золоту" квартиру з колонами та вітражами здають за 74 тисячі: фото елітного житлаУ Києві "золоту" квартиру з колонами та вітражами здають за 74 тисячі: фото елітного житла
"Нафтогаз" за величезну суму взяв в оренду бронеавто з водієм"Нафтогаз" за величезну суму взяв в оренду бронеавто з водієм
Інфляція в Україні прискорилась. Як змінилися ціни за місяцьІнфляція в Україні прискорилась. Як змінилися ціни за місяць
Ціни на оренду житла у найбільших містах України знизилисяЦіни на оренду житла у найбільших містах України знизилися
Последние новости
Подгружаем последние новости