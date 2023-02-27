Українці обміняли вже понад 7 мільйонів старих ламп на енергоощадні

У межах програми ЄС та уряду вже понад мільйон українців вже скористалися безплатним обміном старих ламп розжарювання на нові енергозберігаючі LED-лампи. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій.

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Від старту програми 30 січня громадяни обміняли більш як 7 млн ламп. Водночас значну частину енергозберігаючих лампочок споживачі замовляють через застосунок «Дія».

Євросоюз профінансував закупівлю 35 млн LED-ламп. Крім того, ще 5 млн енергоощадних лампочок Україна отримала від Франції.

Мета програми

Кінцева мета програми — реалізувати заміну 50 млн ламп розжарювання на нові енергозберігаючі лампи, які мають суттєво скоротити споживання електроенергії населенням.

Загалом планується охопити близько 10 млн українців, кожен з яких може обміняти по 5 LED-ламп в одні руки.