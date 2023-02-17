В Україні подорожчала оренда 1-кімнатних квартир: де можна зняти найдешевше житло

В Україні подорожчала оренда 1-кімнатних квартир. Максимальні ціни на житло зафіксовані в Закарпатській області. Там можна винайняти квартиру в середньому за 13 123 грн. Названий регіон з мінімальною вартістю нерухомості.

Середня ціна оренди 1-кімнатної квартири в Україні у січні становила 5993 грн. У грудні минулого року таке житло можна було зняти дешевше – за 5698 грн. Найнижча вартість у Сумській області – 2687 грн. Відповідні дані подано до Держстату.

До п'ятірки регіонів із найдорожчою орендою 1-кімнатних квартир, крім Закарпаття, увійшли:

Чернівецька область – 7095 грн;

Хмельницька область – 7164 грн;

Київ – 7438 грн;

Львівська область – 10 995 грн.

Найнижчі ціни на орендовані однокімнатні квартири в:

Запорізькій області – 2861 грн.;

Херсонській області – 2905 грн.;

Миколаївській області – 3432 грн.;

Харківській області – 3530 грн.

Експерти з нерухомості відзначили, як масовані ракетні атаки російських окупантів вплинули на пріоритети українців під час виборі житла. Громадянам цікавіші квартири на нижніх поверхах, з газопостачанням і розташовані далеко від об'єктів критичної інфраструктури, які можуть бути обстріляні.

У Києві збільшився попит на оренду квартир з панорамними вікнами та на верхніх поверхах. Орендарів попереджають, що у такому житлі при відключеннях електроенергії не працює опалення та немає води.

Аналітики прогнозують, що березні-квітні в Україні почне дорожчати житло на вторинному ринку.

Нагадаємо, що українські військовослужбовці можуть одержати компенсацію за оренду житла. Названо суми виплат у селах та містах.