Україна різко скоротила імпорт електроенергії з ЄС

Україна суттєво скоротила імпорт електроенергії з країн Євросоюзу, оскільки ситуація в енергосистемі останніми днями покращала. Практично в усіх регіонах країни вже п'яту добу не вимикають світло. При цьому в "Укренерго" попередили, що у разі різкого похолодання чи нових ракетних ударів імпорт електроенергії може бути відновлений, а разом із ними і стабілізаційні графіки відключень.

Голова правління Національної енергетичної компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що із січня "Укренерго" імпортувало електроенергію з ЄС. Це допомагало збалансувати ситуацію в енергосистемі, допоки аварійні служби усували наслідки атак по об'єктах інфраструктури.

За його словами, зараз Україна здатна закривати власне споживання за допомогою власних енергоресурсів. Оскільки європейська електроенергія дорожча за українську, то немає сенсу закуповувати ресурс за кордоном, коли власної генерації вистачає.

При цьому, наголошує глава "Укренерго", важливо, що можливість імпорту з ЄС залишається. Якщо в країну прийдуть морози, або українська енергетична інфраструктура знову постраждає внаслідок російських атак, то Україна зможе відновити постачання електроенергії з інших європейських держав.

На сьогоднішній день відключення електроенергії застосовуються лише на Одещині. Там енергетики продовжують поновлювати роботу пошкоджених енергоблоків на АЕС.

Раніше повідомлялося, що українцям повідомлятимуть про відключення електроенергії по-новому.