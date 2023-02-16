Платники податків скаржаться на податківців через відшкодування ПДВ

Минулого року податкова служба відшкодувала платникам податків лише 69% від запитаного відшкодування податку на додану вартість (ПДВ). Для порівняння, у 2021 році цей показник становив 91%, йдеться у дослідженні Опендатаботу.

Наголошується на важливості податку для держбюджету: «ПДВ — один із головних податків країни та чверть доходів до держбюджету. Під час війни ПДВ із вітчизняних товарів, з урахуванням відшкодування, становив 11% бюджету, ПДВ із імпортних товарів — 15%».

Проте у 2022 році спостерігалося суттєве скорочення надходжень. По-перше, імпорт скоротився в 1,5 рази на рік. По-друге, різкий спад пов'язаний зі звільненням від ПДВ авто та генераторів.

Внутрішній ПДВ, тобто податок на товари, вироблені у країні, майже не змінився до 2021 року.

«Важлива функція ПДВ – стимулювання експорту. Поки що експорт враховується за ставкою 0%, тому експортери за підсумками своєї діяльності мають право отримати відшкодування вже сплаченого ПДВ державою», — кажуть аналітики порталу.

Проблеми платників податків

Підприємці масово скаржаться на заблоковані ДПС податкові накладні та несвоєчасне відшкодування ПДВ. Якщо у 2021 році відшкодували 91% звернень, то минулого року цей показник скоротився майже на чверть – податкова відшкодувала лише 69% від запитаного бізнесом.

Це незважаючи на те, що у 2022 році було введено низку змін, які мають спростити роботу з ПДВ: