Повільно, але впевнено санкції підривають індустріальну та енергетичну основу російської економіки – Боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель виступаючи перед депутатами Європейського парламенту у Страсбурзі заявив що запроваджені Євросоюзом санкції проти Росії вже працюють і послаблюють її. Про це повідомляє Укрінформ.

"Санкціям... потрібен час, щоб досягти ефекту, але вони справді діють. Наприклад, Росія має 45% технологічної залежності від Європи. Вони намагаються, але їхні автомобільні заводи втратили 80% своєї потужності. Так, рубль штучно тримають сильним, але російська економіка заплатить дуже високу ціну за цю війну", – зазначив європолітик.

Боррель підкреслив, що “зараз наша мета - послабити російську економіку, і ми цього вже досягли”. За словами високого представника ЄС, у січні цього року доходи Росії від нафти і газу були на 46% нижчими порівняно з тим же місяцем минулого року.

"Ми більше не залежимо від Росії. Одним з великих успіхів стало те, що ми зменшили нашу величезну залежність від Росії майже до нуля", – наголосив високопосадовець.

Водночас високий представник ЄС зауважив, що Росія втратила свого головного енергетичного клієнта — європейців, а знайти альтернативного їй буде нелегко, “майже неможливо, адже Китай далеко”