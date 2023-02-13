Тімоті Снайдер зібрав понад $1 268 000 на «Ловця шахедів» для України

Американський історик та письменник, професор Єльського університету Тімоті Снайдер зібрав понад $1 268 000 на «Ловця шахедів» для України. Про це повідомив міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров.

Тімоті Снайдер зібрав понад $1 268 000 на «Ловця шахедів» для України
Фото: president.gov.ua

Шість таких систем вже захищають енергетичні об‘єкти України від російських атак. «Завдяки збору Тімоті закупимо ще більше «ловців», — написав Федоров.

Загалом через франдрейзінгову платформу UNITED24 на «Ловця шахедів» задонатили 11 разів, повідомив він.

За словами Федорова, збір підтримали колишня державна секретарка США Гілларі Клінтон та ізраїльський фахівець у галузі військової історії Ювал Ной Харарі.





Интересные новости
Третина українців готові повністю відмовиться від пластикових картокТретина українців готові повністю відмовиться від пластикових карток
В Україні унікальну монету на честь захисників "Азовсталі" продають за 10 тисяч доларів: фотоВ Україні унікальну монету на честь захисників "Азовсталі" продають за 10 тисяч доларів: фото
Металургійний комбінат у Маріуполі хоче захопити наближений до Кадирова чеченський бізнесмен – BBCМеталургійний комбінат у Маріуполі хоче захопити наближений до Кадирова чеченський бізнесмен – BBC
Після обміну лампочок Україні радять почати обмін старих газових котлів на нові: це набагато важливішеПісля обміну лампочок Україні радять почати обмін старих газових котлів на нові: це набагато важливіше
НБУ готує до націоналізації один з банків - ЗМІНБУ готує до націоналізації один з банків - ЗМІ
Блок рекламы


Похожие новости
USAID виділяє $60 мільйонів на посилення кібербезпеки УкраїниUSAID виділяє $60 мільйонів на посилення кібербезпеки України
Moody's знизило рейтинг УкраїниMoody's знизило рейтинг України
JP Morgan допоможе залучити інвестиції для відбудови УкраїниJP Morgan допоможе залучити інвестиції для відбудови України
Усі спиртзаводи України планується розпродати протягом цього року – ФДМУУсі спиртзаводи України планується розпродати протягом цього року – ФДМУ
Ціни на оренду житла у найбільших містах України знизилисяЦіни на оренду житла у найбільших містах України знизилися
Колишньому гендиректору «Енергоатом-Трейдинг» оголосили підозру в завданні збитків на понад 90 млн грнКолишньому гендиректору «Енергоатом-Трейдинг» оголосили підозру в завданні збитків на понад 90 млн грн
Депутати згодні збільшити борг УкраїниДепутати згодні збільшити борг України
Dell скорочує понад 6 тисяч співробітників через падіння попиту на ПКDell скорочує понад 6 тисяч співробітників через падіння попиту на ПК
Ціни на однокімнатні квартири з ремонтом по областях УкраїниЦіни на однокімнатні квартири з ремонтом по областях України
"План Маршала" для України: в НБУ розповіли про рівень підготовки"План Маршала" для України: в НБУ розповіли про рівень підготовки
Последние новости
Подгружаем последние новости