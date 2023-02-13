Американський історик та письменник, професор Єльського університету Тімоті Снайдер зібрав понад $1 268 000 на «Ловця шахедів» для України. Про це повідомив міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров.

Фото: president.gov.ua

Шість таких систем вже захищають енергетичні об‘єкти України від російських атак. «Завдяки збору Тімоті закупимо ще більше «ловців», — написав Федоров.

Загалом через франдрейзінгову платформу UNITED24 на «Ловця шахедів» задонатили 11 разів, повідомив він.