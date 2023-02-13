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2023-02-13
Тімоті Снайдер зібрав понад $1 268 000 на «Ловця шахедів» для України
Американський історик та письменник, професор Єльського університету Тімоті Снайдер зібрав понад $1 268 000 на «Ловця шахедів» для України. Про це повідомив міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров.
Фото: president.gov.ua
Шість таких систем вже захищають енергетичні об‘єкти України від російських атак. «Завдяки збору Тімоті закупимо ще більше «ловців», — написав Федоров.
Загалом через франдрейзінгову платформу UNITED24 на «Ловця шахедів» задонатили 11 разів, повідомив він.
За словами Федорова, збір підтримали колишня державна секретарка США Гілларі Клінтон та ізраїльський фахівець у галузі військової історії Ювал Ной Харарі.