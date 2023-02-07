Росія в січні втратила $8 мільярдів через обмеження цін на нафту

Росія у січні втратила близько 30% своїх нафтогазових прибутків або близько $8 млрд внаслідок запровадження західними країнами обмеження цін на російську нафту. Про це заявив голова Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль, повідомляє Reuters.

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На думку експерта, обмеження цін на російську нафту на рівні $60 за барель досягло своїх цілей як задля стабілізації нафтових ринків, так і зменшення доходів Росії від експорту нафти і газу.

Доходи Росії, ймовірно, впали майже на 30% у січні, або приблизно на $8 млрд, порівняно з минулим роком.