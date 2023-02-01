Найбільший у світі державний інвестфонд Норвегії втратив $164 мільярда через інфляцію

За підсумками 2022 року найбільший у світі державний інвестфонд Норвегії втратив 14% або $164 млрд через інфляцію та вторгнення РФ в Україну. Про це пише Bloomberg.

Найбільший у світі державний інвестфонд Норвегії втратив $164 мільярда через інфляцію
Фото: depositphotos

Зазначається, що це найбільші втрати року з часів кризи 2008 року. Від втрат Фонд не врятувала і диверсифікація портфеля за класами активів — якщо акції втратили 15% вартості, то облігації трохи менші — 12%.

СЕО Фонду Ніколай Танген провів минулий рік, попереджаючи, що інвестфонд навряд чи зможе продовжити своє 25-річне зростання в умовах зростання вартості запозичень та стрімкого зростання інфляції, які призвели до падіння акцій з історичних максимумів.

«На ринок вплинула війна в Європі, висока інфляція та зростання відсоткових ставок. Це негативно вплинуло як на ринок акцій, так і на ринок облігацій одночасно, що дуже незвично. Усі сектори фондового ринку мали негативну прибутковість, за винятком енергетики», — зазначив Танген.

У 2021 році Фонд передбачив, що інфляція стане найбільшою загрозою для ринків капіталу та застосував занижену вагу акцій, дюрації облігацій та кредиту, а також переоцінив інтегровані енергетичні та гірничодобувні компанії у своєму портфелі акцій.

Це допомогло Фонду перевершити контрольний показник на 0,74 процентних пункти у 2021 році та на 0,88 процентних пункти у 2022 році.

У грудні Танген оприлюднив трирічний план щодо запобігання своїм втратам.

Фонд розглядає можливість інвестицій у накопичення та передачу відновлюваної енергії у майбутньому, розширюючи спектр інфраструктури відновлюваних джерел, яку він готовий тримати.

За рік уряд Норвегії додав до фонду близько $110 млрд.





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