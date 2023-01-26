В США закликали банки стежити за тим, щоб російські еліти не купували нерухомість в обхід санкцій

Адміністрація Байдена попереджає фінансові установи про необхідність контролювати росіян, які намагаються уникнути санкцій, інвестуючи в комерційну нерухомість США , пише Bloomberg.

Міністерство фінансів США попередило, що російські еліти, олігархи та інші суб’єкти, які потрапили під санкції, можуть скористатися особливостями складних методів фінансування галузі та непрозорих структур власності, щоб продовжувати інвестувати в нерухомість у США .

Цей крок стався майже через рік після вторгнення російських військ в Україну.

«Завдяки міжнародному тиску та економічним обмеженням, які понад 30 країн наклали на Росію за її жорстоку війну проти України, у російських еліт, які перебувають під санкціями, стає все менше можливостей для переміщення та приховування своїх нечесно здобутих статків», — заявив Гімамаулі Дас, в.о. директора Мережі боротьби з фінансовими злочинами

У повідомленні йдеться, що Мінфін прагне викрити канали, які російські еліти, олігархи та їхні довірені особи можуть використовувати для переміщення або приховування коштів.

Санкції вдарили по деяких із найбагатших людей світу, пов’язаних із Росією, включно з Романом Абрамовичем, і спричинили фінансовий тиск на цих людей. Проте повний вплив на російських мільярдерів незрозумілий. Міністерство фінансів попередило, що фінансові установи США повинні стежити за використанням офшорних компаній для купівлі комерційної нерухомості, а також залученням інвесторів, які можуть мати зв’язки з особою, котра потрапила під санкції.

Згідно з попередженням Мінфіну, росіяни, які потрапили під санкції, можуть намагатися уникати бути поміченими, інвестуючи в проекти, які з меншою ймовірністю привернуть увагу громадськості чи ЗМІ, вкладаючи кошти в більш скромні об’єкти нерухомості заміть звичних розкішних: від офісів до багатоквартирних будинків і не лише у великих містах.

«Спроби ухилення від санкцій відбуваються на ринках нерухомості в малих і середніх містах по всій території Сполучених Штатів з такою ж імовірністю, як і в великих», — йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.