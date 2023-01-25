Продукти, пальне та побутова техніка. На що витрачали гроші українці в 2022 році

У 2022 році українці ще активніше оплачували покупки безготівкою. За рік через мережу торгових терміналів Приватбанку українці сплатили покупок на 550 млрд грн, що на 11% більше, ніж за підсумками 2021 року (467 млрд грн). Про це повідомив член правління з питань МСБ Приватбанку Євген Заіграєв.

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На що витрачали найбільше

Найбільше в 2022 українці витрачали з карток на покупку продуктів харчування — за підсумками року обсяги безготівкових оплат в супермаркетах і продуктових магазинах зросли на 20% — із 221 до 265 млрд грн, а частка витрат на харчі в загальному обсязі витрат українців становить 48%.

За рік на 56% більше українці стали витрачати на заправках — обсяги безготівкових видатків на пальне збільшилися до 23 млрд грн. Оплати покупок в мережах будівельних і господарських товарів зросли на 40% до 45 млрд грн, в аптеках купляли більше на 27% — на 37 млрд грн.

Витрати на купівлю електроніки та побутової техніки протягом року зросли на 16% до 35 млрд грн, на інші промислові товари в 2022 українці витратили на 5% більше на суму 112 млрд грн.

За 2022 майже не змінилися обсяги витрат українців на ресторани та кафе — 33 млрд грн.