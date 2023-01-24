Кількість операцій через СЕП у 2022 році впала майже на 20% — НБУ

Система електронних платежів Національного банку України (СЕП) у 2022 році працювала безперебійно. Про це йдеться у повідомленні пресслужби НБУ.

У 2022 році через СЕП здійснено майже 363 млн платежів на суму 133 трлн грн (у 2021 році — 446 млн платежів на суму 57 трлн грн).

«Шок війни та різке скорочення економічної активності в перші місяці війни вплинули на кількість операцій у системі, за минулий рік вона скоротилася на 18,7%, якщо порівнювати з 2021 роком», — йдеться в повідомлені.

У середньому за один банківський день у СЕП упродовж минулого року оброблялося близько 1,4 млн платежів на суму близько 515 млрд грн. Водночас потенційно система здатна обробляти впродовж одного банківського дня практично у 10 разів більше платежів, ніж теперішні обсяги.

Традиційно переважну більшість платежів торік надіслали до системи банки України та їхні філії — 96% від їх загальної кількості.

Як свідчить структура платежів у системі, у 2022 році:

за кількістю найчастіше оброблялися невеликі платежі:

до 1 тис. грн — 45%;

від 1 тис. грн до 100 тис. грн — 51%;

від 100 тис. грн і більше — 4%;

за сумою найбільше платежів припадало на великі: