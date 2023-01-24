Ціни на газ у Європі впали більш ніж на 10%

Біржова ціна газу на відкритті торгів на майданчику ICE Futures впала більш ніж на 10% на початку торгів 24 січня. Про це свідчать дані біржі ICE.

Фото: epravda.com.ua

Вартість лютневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах знизилася до €59,6 за 1 МВт·год, або $681 за тис. куб. м із урахуванням поточного курсу. На мінімумі ціна опускалася більш ніж на 11% — до $671 за тис. куб. м.



Станом на 09.22 вартість тисячі «кубів» газу становила $680 (мінус 9,85%).

Як змінилася ціна

Напередодні ціни на газ у Європі перевищували $750 за тис. куб. м, оскільки холодна погода збільшила споживання опалювального газу. Додатково зростанню котирувань сприяло обмеження постачання з Норвегії, найбільшого постачальника газу до Європи, що було пов'язано з технічними роботами.



У вівторок біржова вартість газу в Європі впала, оскільки прогноз теплої погоди наступного тижня послабив побоювання з приводу постачання та дефіциту електроенергії, повідомив Bloomberg.

Додатково стабілізації цін сприяють високі обсяги запасів газу в підземних сховищах (ПСГ) та постачання зрідженого природного газу (ЗПГ).