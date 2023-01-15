Пенсійні виплати в Україні: чи зросли вони у 2022 році

Про пенсійне забезпечення українців відзвітував Денис Шмигаль, інформує ZN.ua.

Пенсійні виплати в Україні: чи зросли вони у 2022 році
© freepik.com

Попри військову агресію Росії в Україні продовжують платити пенсії та інші соцвиплати. Минулого року в Україні були проіндексовані пенсії. Про те, на скільки вони зросли розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише Урядовий портал.

У своїй промові під час засідання Уряду він зазначив, що пенсії в Україні минулого року зросли в середньому на 16%.

«У 2022 році пенсії проіндексовані та в середньому зросли на 16%. За ініціативи Президента Володимира Зеленського для людей у віці 70-75 років Уряд передбачив доплати в 300 грн, для пенсіонерів віком 75-80 років – 400 грн, для людей у віці 80+ — до 500 грн», – підкреслив він.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





Интересные новости
Обмен старых лампочек на энергосберегающие начинается со следующего понедельникаОбмен старых лампочек на энергосберегающие начинается со следующего понедельника
Ціни на оренду квартир у Києві незабаром злетятьЦіни на оренду квартир у Києві незабаром злетять
Квартира в Києві з 4 кімнат продається майже за півмільярда гривеньКвартира в Києві з 4 кімнат продається майже за півмільярда гривень
В Україні почали будувати підземні будинки-бункери: фотоВ Україні почали будувати підземні будинки-бункери: фото
Оревуар, Бондюель: які мережі супермаркетів в України оголосили бойкот французькій компанії, що спонсорує війнуОревуар, Бондюель: які мережі супермаркетів в України оголосили бойкот французькій компанії, що спонсорує війну
Блок рекламы


Похожие новости
Яке паливо для авто подорожчало у 2022 році: дані ДержстатуЯке паливо для авто подорожчало у 2022 році: дані Держстату
В Україні різко подорожчала оренда 1-кімнатних квартир: названо ціни в різних регіонахВ Україні різко подорожчала оренда 1-кімнатних квартир: названо ціни в різних регіонах
Держстат оприлюднив ціни на аренду квартир в Україні: у Києві вже не найдорожчеДержстат оприлюднив ціни на аренду квартир в Україні: у Києві вже не найдорожче
У Польщі просять українських біженців повернути виплати: хто має віддати грошіУ Польщі просять українських біженців повернути виплати: хто має віддати гроші
Експерти розповіли, чи загрожує Україні дефіцит хлібаЕксперти розповіли, чи загрожує Україні дефіцит хліба
Експерти назвали найбільш затребувані та високооплачувані професії в Україні, і це не IT-шникиЕксперти назвали найбільш затребувані та високооплачувані професії в Україні, і це не IT-шники
В Україні почали будувати підземні будинки-бункери: фотоВ Україні почали будувати підземні будинки-бункери: фото
Ринок праці пожвавився: в Україні з'явилося багато вакансій з високими зарплатамиРинок праці пожвавився: в Україні з'явилося багато вакансій з високими зарплатами
Як змінились виплати українським пенсіонерам від початку повномасштабної війни: 4,1 млн старих існує у злидняхЯк змінились виплати українським пенсіонерам від початку повномасштабної війни: 4,1 млн старих існує у злиднях
Пенсійні виплати: чи можуть з них відрахувати частину коштівПенсійні виплати: чи можуть з них відрахувати частину коштів
Последние новости
Подгружаем последние новости