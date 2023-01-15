Пенсійні виплати в Україні: чи зросли вони у 2022 році

Попри військову агресію Росії в Україні продовжують платити пенсії та інші соцвиплати. Минулого року в Україні були проіндексовані пенсії. Про те, на скільки вони зросли розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише Урядовий портал.

У своїй промові під час засідання Уряду він зазначив, що пенсії в Україні минулого року зросли в середньому на 16%.

«У 2022 році пенсії проіндексовані та в середньому зросли на 16%. За ініціативи Президента Володимира Зеленського для людей у віці 70-75 років Уряд передбачив доплати в 300 грн, для пенсіонерів віком 75-80 років – 400 грн, для людей у віці 80+ — до 500 грн», – підкреслив він.