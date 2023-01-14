Як змінились виплати українським пенсіонерам від початку повномасштабної війни: 4,1 млн старих існує у злиднях

Яка зараз в Україні середня пенсія та в яких областях найвищі виплати, інформує ZN.ua .

Так, станом на початок жовтня в Україні нараховувалося 10 726 239 пенсіонерів, з яких 6,5 мільйонів жінок (60,8%) та 4,2 мільйони чоловіків (39,2%).

З них 39% пенсіонерів отримували пенсію менше 3000 грн. Це при тому, що за 9 місяців 2022 року середня пенсія зросла на 14% — до 4 539,36 грн. А за неповний 2022 рік кількість пенсіонерів, що отримують такі виплати, скоротилася на 10%.

Найвищі виплати, в середньому, отримують кияни — 6231,49 грн. На другому місці мешканці Донецької області — 5 749,01 грн, на третьому — Луганська: 5 309,44 грн. Найменша середня пенсія у Тернопільській області — 3 490,32 грн.



