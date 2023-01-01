НБУ за тиждень поставив новий рекорд з продажу валют

Регулятор продав з резервів понад $1,1 млрд.

НБУ за тиждень поставив новий рекорд з продажу валют
© unsplash/sharonmccutcheon

Національний банк України за тиждень з 26 по 30 грудня продав з резервів понад 1,1 млрд доларів. Також регулятор цього тижня купив $9,6 млн. Про це йдеться у даних НБУ.

Наразі це найбільший обсяг продажу валюти від травня 2022 року, було встановлено новий офіційний курс гривні.

На минулому тижні Національний банк України на міжбанківському валютному ринку продав 449,12 млн доларів, а тижнем раніше – 842,42 млн доларів. Купляє Нацбанк незначні суми, за останні три тижні купив - $24,9 млн.

НБУ з кінця травня продавав близько $1 млрд з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти не перевищували пів мільярда, інформує ZN.ua.

З початку року НБУ купив на міжбанку 3 240,45 млн доларів і 110,97 млн євро. При цьому НБУ продав 3,2 млрд доларів та 110 млн євро.

Негативне сальдо інтервенцій склало 20 164,38 млн доларів і 1 678,14 млн євро.

Національний банк в основному використовує продаж валюти для стримування тиску на валютному ринку, спричинений друком (емісією) гривні.


Артем Руденко, ZN.ua





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