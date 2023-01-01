В Україні виведуть із обігу банкноти 5, 10, 20 та 100 гривень

Національний банк України з 1 січня 2023 року почне вилучати з обігу паперові банкноти номіналом 5,10,20 та 100 гривень зразка 2003-2007 років. Гроші будуть і надалі перебувати в обігу, але за бажання громадяни зможуть обміняти їх на нові купюри.

В Україні виведуть із обігу банкноти 5, 10, 20 та 100 гривень: що зміниться для громадян з 1 січня

Замість старих банкнот до обігу надійдуть оборотні монети номіналами 5 та 10 гривень зразка 2018 року та банкноти номіналами 20 та 100 гривень 2022 року випуску.

Таким чином Нацбанк вирішив підвищити якість готівки в обігу та покращити готівкові розрахунки.

Крім того, в НБУ вважали, що велика кількість різних дизайнів банкнот одного номіналу призводить до плутанини та витрат часу при здійсненні розрахунків.

В Україні виведуть із обігу банкноти 5, 10, 20 та 100 гривень: що зміниться для громадян з 1 січня

Наступного року банки України не видаватимуть з кас 5,10,20 та 100-гривневі банкноти і не підкріплюватимуть такими банкнотами каси банків. Ці купюри можна буде тільки здати, розплачуючись, наприклад, за якісь послуги, або обміняти. Проте йти обмінювати гроші українців не змушують. Це за бажанням.

Поступово вищезгадані банкноти і так поступово вийдуть із обігу.

Як відомо, банкнотно-монетний двір більше не виготовляє монети номіналом 1, 2, 5 та 25 коп., а також банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 грн. Останні їх замінили на монети.

Раніше повідомлялося, що НБУ ввів в обіг нову монету номіналом у 2 гривні.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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