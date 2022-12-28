Ціни на газ у Європі на мінімумі з початку війни РФ в Україні

На ціни впливає тепла погода та достатні запаси газу у сховищах, інформує ZN.ua.

Ціни на газ у Європі на мінімумі з початку війни РФ в Україні
© depositphotos/FlyOfSwallow

Вартість газу на найбільшому європейському хабі TTF у Нідерландах впала вчора, 27 грудня, до рекордного за час війни рівня – менше ніж 77 євро за МВт·год. Про це пише DW.

Для порівняння, максимальну вартість газу 2022-го було зафіксовано наприкінці серпня – майже 350 євро за МВт·год.

Уточнюється, що мінімальний показник у 2022 році був зафіксований за два дні до початку війни РФ в Україні – 22 лютого, – коли ціна газу на TTF становила трохи менше ніж 80 євро за МВт·год.

Bloomberg пише, що газ дешевшає через теплу погоду, яка знизила потребу в ресурсі. Крім того, на ціни впливають також достатні запаси газу та типове уповільнення промислового попиту наприкінці року.


Олена Середа, ZN.ua





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