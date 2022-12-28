Ціни на газ у Європі на мінімумі з початку війни РФ в Україні

Вартість газу на найбільшому європейському хабі TTF у Нідерландах впала вчора, 27 грудня, до рекордного за час війни рівня – менше ніж 77 євро за МВт·год. Про це пише DW .

Для порівняння, максимальну вартість газу 2022-го було зафіксовано наприкінці серпня – майже 350 євро за МВт·год.

Уточнюється, що мінімальний показник у 2022 році був зафіксований за два дні до початку війни РФ в Україні – 22 лютого, – коли ціна газу на TTF становила трохи менше ніж 80 євро за МВт·год.