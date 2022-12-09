Світ надіслав Україні вже близько 113 мільярдів євро допомоги – Мінфін

Україна захищає інтереси усього цивілізованого світу.

Світ надіслав Україні вже близько 113 мільярдів євро допомоги – Мінфін
© Минфін України

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що станом на сьогодні, країна отримала вже 113 мільярдів євро допомоги. Про це повідомляє видання AP.

“Підтримувати Україну – це не благодійність. Ми намагаємося захистити свободу і демократію всього цивілізованого світу”, - зазначив Марченко.

За його словами, фінансова підтримка України незначна порівняно з тим, що розвинені країни витрачали на боротьбу з надзвичайними ситуаціями, такими як світова фінансова криза 2008 року та пандемія COVID-19.

Згідно з даними, зібраними Ukraine Support Tracker Кільського інституту світової економіки, загальна сума допомоги, виділеної Україні, станом на цей тиждень досягла 113 мільярдів євро, повідомив міністр.

“Зараз не час відкладати будь-яку підтримку, просто втомлюватися від України та її проблем... бо наступного разу ви зрозумієте, що без України Росія наблизиться до європейського кордону. Мова йде про самозбереження, це самозахист — це має бути в голові громадян ЄС”, - додав очільник Мінфіну.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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