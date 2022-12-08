Українцям дозволили менше платити за світло через віялові відключення

Обленерго звітуватимуть перед НКРЕКП, як діятиме на практиці ця норма, інформує ZN.ua.

Українцям дозволили менше платити за світло через віялові відключення
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Українцям змінили правила розрахунку сум у платіжках за електроенергію через часті та довгі відключення світла. Про це йдеться в постанові №1603 "Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 20 квітня 2022 року №393" Нацкомісії з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Тепер, якщо вчасно не передати показники лічильника, нарахування за електроенергію будуть проводитися не за нормативами споживання, а з урахуванням знижувального коефіцієнта.

Так, знижувальний коефіцієнт має враховувати період, коли в будинках українців не було електроенергії. Чим довше не буде світла — тим вищий коефіцієнт, відповідно сума у квитанціях за світло буде нижчою. Але лише для тих українців, котрі не змогли вчасно передати показники лічильників.


Лія Ільченко, ZN.ua





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