Українцям дозволили менше платити за світло через віялові відключення

Українцям змінили правила розрахунку сум у платіжках за електроенергію через часті та довгі відключення світла. Про це йдеться в постанові №1603 "Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 20 квітня 2022 року №393" Нацкомісії з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Тепер, якщо вчасно не передати показники лічильника, нарахування за електроенергію будуть проводитися не за нормативами споживання, а з урахуванням знижувального коефіцієнта.

Так, знижувальний коефіцієнт має враховувати період, коли в будинках українців не було електроенергії. Чим довше не буде світла — тим вищий коефіцієнт, відповідно сума у квитанціях за світло буде нижчою. Але лише для тих українців, котрі не змогли вчасно передати показники лічильників.