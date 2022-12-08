В Україні зростають ціни на квартири в новобудовах: скільки коштує житло в різних регіонах

Ринок новобудов в Україні поступово відновлюється. Деяке житло добудовується і незабаром буде здано в експлуатацію. Попит на квартири є, і середня вартість квадратного метра потроху зростає.

В Україні зростають ціни на квартири в новобудовах: скільки коштує житло в різних регіонах

За осінь в Україні ввели в експлуатацію 96 новобудов. З них у Києві — 14 новобудов та 30 секцій.

При цьому будівництво було припинено у 157 новобудовах, з них 23 будинки у листопаді. Найбільша кількість недобудованих будинків розташована у Київській області.

Серед покупців попит, як і раніше, підвищений на 1-кімнатні квартири. За даними Dom.Ria, наприкінці листопада середня вартість "квадрату" 1-кімнатної квартири у Києві становила 46 425 грн. У порівнянні з жовтнем, ціни зросли на 2,57%.

В Україні зростають ціни на квартири в новобудовах: скільки коштує житло в різних регіонах

Найдешевше квадратний метр житла у новобудові обходиться у Сумській області – 17 739 грн. Якщо порівнювати вартість із жовтнем, то цінник зріс на 8,7%.

У Закарпатській області ціни у листопаді зросли на 5,13%. Там середня ціна за квадратний метр у новій 1-кімнатній квартирі складає 39 246 грн.

На Львівщині зафіксовано невелике падіння цін на нерухомість. У листопаді середня вартість квадратного метра в 1-кімнатній квартирі в новобудові становить 34 309 грн., що на 2,45% менше, ніж у жовтні.

Також подешевшали 1-кімнатні квартири у Харківській області. У листопаді вартість житла впала на 13,35% і становить 34 318 грн.

Раніше українцям розповіли, які квартири можна буде вигідно перепродати після закінчення війни.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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