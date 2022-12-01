В ДТЕК змінили перелік будинків в Києві, яким відключатимуть світло

Відключатимуть світло ще 750 столичним будинкам.

В ДТЕК змінили перелік будинків в Києві, яким відключатимуть світло
© Pixabay

«ДТЕК Київські електромережі» відкоригував перелік будинків, яким відключатимуть електроенергію, та додав до нього ще 750 будинка. Про це повідомила пресслужба ДТЕК Київські електромережі.

«Задля справедливих і рівних умов електропостачання та відключення всіх клієнтів, ДТЕК провів велику технічну роботу задля оптимізації схеми живлення критичної інфраструктури і, де це було можливо, створив для житлових будинків альтернативну схему постачання світла. Тепер 750 додаткових будинків будуть відключатися на рівних умовах з іншими, що дозволить зменшити тривалість відключення для всіх киян», – зазначається у повідомленні.

В компанії пояснили, що частина будинків у столиці не потрапляла під відключення, оскільки була заживлена за тими ж лініями, що й місцеві об’єкти критичної інфраструктури.


Олена Середа, ZN.ua





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