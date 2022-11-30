Ціни на продукти знизяться вже у грудні: що може стати дешевшим

В Україні очікують чергової зміни цін на продукти вже найближчим часом – у грудні. Найвірогідніше, що через регулярні відключення електроенергії та додаткові витрати виробничників на генератори і пальне до них, ціни відчутно зростуть. Проте вартість деяких товарів може знизитися.

Українцям обіцяють зниження цін на продукти вже у грудні: що стане дешевшим

Такі міркування висловили експерти Всеукраїнської аграрної Ради.

Так, на думку експертів, завдяки гарному врожаю круп, зібраному цьогоріч, в Україні буде надлишок цих продуктів. І через це ціни на них будуть падати. Отже, мусить подешевшати й улюблена багатьма українцями гречка. Адже з найближчих сусідів, крім Росії та Білорусі, більш ніде гречку не їдять. Звісно, що в обидві ці країни ми зі своїм товаром не подамося, а отже, будемо їсти гречку самі. А її цьогоріч вродило немало. Тому аграрії будуть вимушені знижувати ціну на свій продукт.

Крім того, цілком ймовірне і зниження ціни на борошно. Великого обвалу цін не буде. Але і крупи, і пшеничне борошно можуть подешевіти на 5%.

Українцям обіцяють зниження цін на продукти вже у грудні: що стане дешевшим

Водночас ціна на решту продуктів рвоне вгору. Адже через використання альтернативних джерел електроенергії вартість їхнього виробництва і зберігання зросте подекуди в 5 разів.

"Ми будемо спостерігати подорожчання ряду продуктів на 10–15% залежно від категорії", — кажуть експерти.

Йдеться в першу чергу про харчові продукти, на виробництво яких витрачається багато електроенергії. Отже ціни на них можуть зрости таким чином:

  • на м'ясо – до 10%;
  • на молоко та кисломолочні продукти – до 15%;
  • на кондитерські вироби – до 12%;
  • на хліб і соняшникова олія – до 10%;
  • на овочі з борщового набору – до 20%.

А от що стосується цін на фрукти, то вони можуть залишитись на теперішньому рівні. Причому як вітчизняні, так і закордонні.

Водночас, дефіциту продуктів в Україні експерти не передбачають. Але ціни, звісно, не кожному будуть до снаги.

Нагадаємо, через вимкнення електроенергії в Україні прогнозують велике скорочення продуктів птахівництва.


Марченко Любов, Тудей





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