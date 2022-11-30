Україна веде переговори з Туреччиною про направлення в Україну плавучих електростанцій

Туреччина може направити до берегів України у Чорному морі три плавучі електростанції Про це повідомляє профільне видання Електровісті.

"Компанія Karpowership пропонує розмістити поряд з Одесою три судна - на 300 МВт", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, турецька компанія Karpowership є найбільшим орендодавцем плавучих електростанцій.

Плавучі електростанції дешевші, швидші та гнучкіші в порівнянні з наземними установками й можуть бути підключені до національної електромережі всього за 30 днів. Силові судна спалюють скраплений природний газ (СПГ), мазут із низьким вмістом сірки або біодизель. Судна під’єднують бортову електростанцію до берегової мережі, використовуючи близько кілометра кабелів.

У жовтні стало відомо, що уряди деяких країн Євросоюзу ведуть переговори про оренду гігантських плавучих електростанцій, щоб забезпечити більше джерел енергії та задовольнити попит взимку.

“Ми ведемо переговори з чотирма провідними економіками ЄС”, — повідомляла комерційний директор Karpowership Зейнеп Харезі.

Силові судна використовувалися як джерело виробництва електроенергії в Африці та низці інших економік, що розвиваються.

При цьому розгортання силових суден зустрічає критику екологів. У Німеччині, наприклад, екологічна група Bund розкритикувала наміри уряду використовувати судна, які спалюють викопне паливо.

У жовтні Karpowership мала вісім доступних суден, які можуть генерувати до 2 гігават електроенергії. Цього достатньо, аби забезпечити живленням приблизно 5 млн будинків. Найбільше судно компанії має потужність 500 мегаватів.

Компанія зазначає, що судна можуть постачати електроенергію за ціною 20-25 євроцентів за кіловат-годину.