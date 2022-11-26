У Києві зростуть тарифи на електроенергію для однієї категорії споживачів: що зміниться з 1 грудня

У Києві вже з 1 грудня зростуть тарифи на електроенергію. Подорожчання торкнеться представників бізнесу. Про це стало відомо із офіційного повідомлення, опублікованого прес-службою компанії-постачальника Yasno.

У Києві зростуть тарифи на електроенергію для однієї категорії споживачів: що зміниться з 1 грудня

Зазначається, що тарифи переглянуть на ґрунті зростання закупівельних цін на електрику. З грудня вартість 1 кВт електроенергії для бізнес-споживачів у столиці може перевищити 6 грн. Це вже друге подорожчання за останні два місяці. У листопаді вартість електрики становила 4,97-5,32 грн/кВт, тоді як ще у жовтні тариф був 4 грн/кВт.

У Yasno зазначають, що наступний етап збільшення вартості електрики підприємцям слід очікувати вже на початку 2023 року.

У Києві зростуть тарифи на електроенергію для однієї категорії споживачів: що зміниться з 1 грудня

Зокрема, у 1,5 раза стане вищим тариф на передачу електроенергії та у 4,5 разу підвищать тариф на диспетчеризацію. Таким чином, тариф на передачу електроенергії з 2023 року дорівнюватиме 522,46 грн/МВт-год замість чинного зараз 345,64 грн/МВт-ч. Тариф на диспетчеризацію дорівнюватиме 283,18 грн/МВт-год замість нинішнього 62,13 грн/МВт-год.

Водночас, тарифи для населення залишаться незмінними до Нового року. Уряд продовжив дію спецзобов'язань на ринку електроенергії до 31 березня 2023 року.

Таким чином, з 1 грудня тариф для населення залишиться на тому ж рівні:

  • сім'ї (домогосподарства), які споживають менше 250 кіловат на годину, платять за тарифом 1,44 грн за кіловат на годину;
  • ті, хто споживає більше 250 кіловат-година - 1,68 грн;
  • тариф для гуртожитків, юридичних осіб, які розселяють у себе переселенців, дачних кооперативів, гаражів та релігійних організацій тариф встановлено на рівні 1,68 грн за кіловат-годину.

Раніше повідомлялося, чому в одних містах електроенергію відключають частіше, ніж в інших.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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