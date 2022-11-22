Пенсійний фонд України з 1 грудня перерахує пенсії: що зміниться

Пенсійний фонд України з 1 грудня цього року перерахує пенсії громадян. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Перерахунок пенсій проводиться з наступних причин:

Підвищення прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність, з 2 027 грн до 2 093 грн;

Встановленням мінімальної пенсійної виплати непрацюючим людям з повним страховим стажем (30/35 років для жінок/чоловіків відповідно) віком до 70 років, які отримують «страхові» пенсії, на рівні 2500 грн або пропорційно наявному страховому стажу, виходячи з розміру 2500 грн;

Зміною показника середньої заробітної плати, який застосовується при обчисленні пенсій по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та непрацездатним членам їх сімей.

Виплати, які мають зрости вказані у наступній інфографіці: