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2022-11-22
Пенсійний фонд України з 1 грудня перерахує пенсії: що зміниться
Для низки категорій виплати виростуть.
В Україні перерахують пенсії© Слово і діло
Пенсійний фонд України з 1 грудня цього року перерахує пенсії громадян. Про це повідомляє пресслужба Фонду.
Перерахунок пенсій проводиться з
- Підвищення прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність, з 2 027 грн до 2 093 грн;
- Встановленням мінімальної пенсійної виплати непрацюючим людям з повним страховим стажем (30/35 років для жінок/чоловіків відповідно) віком до 70 років, які отримують «страхові» пенсії, на рівні 2500 грн або пропорційно наявному страховому стажу, виходячи з розміру 2500 грн;
- Зміною показника середньої заробітної плати, який застосовується при обчисленні пенсій по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та непрацездатним членам їх сімей.
Виплати, які мають зрости вказані у наступній інфографіці:
Артем Руденко, ZN.ua