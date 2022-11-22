Пенсійний фонд України з 1 грудня перерахує пенсії: що зміниться

Для низки категорій виплати виростуть.

Пенсійний фонд України з 1 грудня перерахує пенсії: що зміниться
В Україні перерахують пенсії
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Пенсійний фонд України з 1 грудня цього року перерахує пенсії громадян. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Перерахунок пенсій проводиться з наступних причин:

  • Підвищення прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність, з 2 027 грн до 2 093 грн;
  • Встановленням мінімальної пенсійної виплати непрацюючим людям з повним страховим стажем (30/35 років для жінок/чоловіків відповідно) віком до 70 років, які отримують «страхові» пенсії, на рівні 2500 грн або пропорційно наявному страховому стажу, виходячи з розміру 2500 грн;
  • Зміною показника середньої заробітної плати, який застосовується при обчисленні пенсій по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та непрацездатним членам їх сімей.

Виплати, які мають зрости вказані у наступній інфографіці:


Артем Руденко, ZN.ua





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