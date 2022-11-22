Оренда квартир у Києві: ціни знову впали
Ракетні удари та відключення світла викликали падіння попиту на оренду, інформує
Після серії ракетних атак та поразки об'єктів критичної інфраструктури у Києві знову скоротився попит на оренду квартир, а слідом упали й ціни. Про це
"Якщо до вересня цього року ми бачили стабільне оновлення цін до рівня перед 24 лютого, то з середини жовтня ринок переживає коливання", - йдеться у повідомленні.
Зниження впевненості у безпеці, екстрені та стабілізаційні відключення електроенергії — все це призвело до падіння попиту майже на третину.
Ціни
При цьому найбільше цінового коливання зазнають 2 та 3-кімнатні квартири, середня вартість яких впала на 12%.
Найпопулярніші для оренди однокімнатні квартири переживають цей період з падінням середньої ціни на 5%.
Нові тенденції
Відключення електроенергії призвело до появи нових запитів у пошуку, а саме: як високо розташована квартира, який тип плити встановлений на кухні (газ/електро).