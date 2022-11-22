Оренда квартир у Києві: ціни знову впали

Ракетні удари та відключення світла викликали падіння попиту на оренду, інформує ZN.ua.

Оренда квартир у Києві: ціни знову впали
© unsplash/@synkevych

Після серії ракетних атак та поразки об'єктів критичної інфраструктури у Києві знову скоротився попит на оренду квартир, а слідом упали й ціни. Про це повідомляє Bird.

"Якщо до вересня цього року ми бачили стабільне оновлення цін до рівня перед 24 лютого, то з середини жовтня ринок переживає коливання", - йдеться у повідомленні.

Зниження впевненості у безпеці, екстрені та стабілізаційні відключення електроенергії — все це призвело до падіння попиту майже на третину.

Ціни

При цьому найбільше цінового коливання зазнають 2 та 3-кімнатні квартири, середня вартість яких впала на 12%.

Найпопулярніші для оренди однокімнатні квартири переживають цей період з падінням середньої ціни на 5%.

Нові тенденції

Відключення електроенергії призвело до появи нових запитів у пошуку, а саме: як високо розташована квартира, який тип плити встановлений на кухні (газ/електро).


Олена Середа, ZN.ua





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