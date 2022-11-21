Європейці стали обирати більш бюджетні поїздки на Різдво та Новий рік

Європейці через інфляцію почали обирати більш бюджетні варіанти поїздок на різдвяні та новорічні канікули. Про це пише Bloomberg із посиланням на дані сервісу бронювання Trivago.

Фото: news.liga.net

Як повідомляють фахівці з онлайн-бронювання номерів сервісу, європейці скорочують бюджети на поїздки, оскільки зростаючі витрати домогосподарств позначаються на наявних доходах.

За словами фінансового директора Trivago Маттіаса Тіллмана, дані про бронювання за період з листопада по січень вказують на те, що люди частіше обирають дешевші готелі та більш короткі поїздки.

Тіллманн зазначив, що мандрівники скорочують тривалість свого перебування в середньому на 10%.

Крім того, за його словами, за нинішніх умов «люди шукають більш вигідне співвідношення ціни та якості». Особливою популярністю користуються середземноморські міста, де житло зазвичай дешевше.

Серед популярних курортів залишаються Греція та Іспанія, а Стамбул суттєво покращив свої позиції, перемістившись із топ-20 популярних місць для проведення відпочинку до п'ятірки лідерів.

При цьому, хоча європейці стають дедалі економнішими, вони поки що не відмовляються від відпустки та подорожей повністю.

Така зміна переваг, швидше за все, піде на користь недорогим авіакомпаніям, таким як Ryanair, оскільки клієнти обирають доступніші квитки.