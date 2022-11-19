ДТЕК пояснив, "чому ніколи не відключають світло в будинку навпроти"
В компанії визнають, що ситуація може виглядати, як несправедлива, інформує
ДТЕК Київські електромережі пояснив, чому в українців подекуди виникає відчуття, що є особливі будинки, які ніколи не відключають від світла.
"Розуміємо, що така ситуація може виглядати несправедливо. Але електричні мережі міста влаштовані складно. Ми відключаємо не кожен будинок, а лінії електромереж, до яких вони приєднані. Ваш будинок розташований на звичайній лінії. Будинок ваших сусідів підключений до лінії, яка живить об’єкт критичної інфраструктури (комунальні котельні та насосні станції, лікарні тощо)", - роз'янили в ДТЕК.
Водночас, як випливає з пояснення, такі об'єкти не вимикаються лише під час стабілізаційних відключень. Під час аварійних можуть вимкнути і цих "щасливчиків".
Нагадаємо, блекаут у столиці можливий, кажуть у ДТЕК, але в компанії переконані, що він не триватиме надто довго.
Над сценарієм тотального відключення України від електромережі окупанти працюють від початку жовтня.