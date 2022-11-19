У разі блекауту на відновлення енергосистеми України може знадобитися до десяти днів – експерт

Повний блекаут в Україні, є бажаним для ворога, але малоймовірним сценарієм, вважає виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

За його словами, теоретично блекаут можливий, але якщо у холодну пору року система включиться протягом трьох-чотирьох чи навіть шести годин, це не призведе до критичних наслідків.

«Гірше буде, коли не можна буде систему включити. Таке може бути внаслідок значної руйнації генерації та підстанцій, але якщо вчасно відбуватиметься ремонт мереж після обстрілу, то вірогідність такого сценарію буде низькою», - додав Сахарук.

Однак директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко наголошує, що на відновлення енергосистеми України може знадобитися від трьох днів до тижня.

«За сприятливим сценарієм знадобиться три дні, за негативним – сім-десять днів на відновлення системи та повного споживання в системі. Є така проблема – ніхто у світі жодного разу ще такого експерименту не проводив. Ніхто у світі не кидав у блекаут систему розміром з українську та не намагався її підняти – таких прикладів не існує», - зазначив Харченко.

Сахарук розповів, що в Україні зараз пошкоджені шість електростанцій, для ремонту необхідно 900 елементів обладнання, а для відновлення мережі – дев’ять тисяч елементів обладнання. Причому елементи станцій коштують набагато дорожче і знайти їх важче.

Після масованого ракетного удару росіян 15 листопада найбільше відключень зафіксовано у Вінницькій та Львівській, а також Тернопільській областях.

Проте найскладніша ситуація зраз у Херсоні, де світла немає взагалі, тривають відновлювальні роботи, які ускладнюють сильне замінування територій. Непроста ситуація й на інших прифронтових територіях: на Запоріжжі, у Харківщині, Чернігівщині, Сумщині.

«Дуже багато вимкнень в Києві та області, бо тут шалений дефіцит виникає через мережеві обмеження. Особливо Київ сьогодні страждає багато, бо, крім погодинних відключень, ще йдуть аварійні відключення», - наголосив він.