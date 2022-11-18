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2022-11-18
У Приватбанку розповіли про зростання інтересу українців до готівкової гривні
За дев'ять місяців поточного року обсяг виданої готівки власникам карток українських банків через банкоматну мережу Приватбанку склав 606,2 млрд грн. Про це
Зазначається, що обсяг виданої готівки на 5,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року (575,8 млрд грн), незважаючи на те, що через бойові дії та окупацію територій банкоматна мережа скоротилася на 10%.
На сьогоднішній день у мережі Приватбанку у всіх регіонах країни працює 6409 банкоматів.
Станом на 1 листопада 2022 року залишки на поточних рахунках клієнтів у гривні зросли на 43%, порівняно з початком року. Прибуток Приватбанку за 9 місяців 2022 року склав 13,8 млрд. грн.
Олена Середа, ZN.ua