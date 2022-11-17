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2022-11-17
В Україні розробили «паралельну» мережу постачання електрики
Але реалізувати її можуть не скоро.
© unsplash/ninjason
В Україні розробили нову систему постачання електрики, але реалізують її після закінчення активної фази війни,
"Україна розробила цікаву систему постачання електрики. Ми розуміємо, що ми будемо робити, коли можна буде голову підняти. Є пріоритет номер один – щоденного захисту того, що ми маємо. Якщо ми переживемо цю зиму, а ми її переживемо, ми точно переможемо у цій війні", - сказав президент.
Зеленський підкреслив, що наразі влада зайнята тим, «щоб незалежно від того, куди попадає Росія, наші люди мали доступ до електрики».
Анастасія Дейна, ZN.ua