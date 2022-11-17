В Україні розробили «паралельну» мережу постачання електрики

Але реалізувати її можуть не скоро.

В Україні розробили «паралельну» мережу постачання електрики
© unsplash/ninjason

В Україні розробили нову систему постачання електрики, але реалізують її після закінчення активної фази війни, повідомив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 16 листопада.

"Україна розробила цікаву систему постачання електрики. Ми розуміємо, що ми будемо робити, коли можна буде голову підняти. Є пріоритет номер один – щоденного захисту того, що ми маємо. Якщо ми переживемо цю зиму, а ми її переживемо, ми точно переможемо у цій війні", - сказав президент.

Зеленський підкреслив, що наразі влада зайнята тим, «щоб незалежно від того, куди попадає Росія, наші люди мали доступ до електрики».


Анастасія Дейна, ZN.ua





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