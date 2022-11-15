Податкова реформа у 2023 році: в Раді розповіли, що зміниться

У наступному 2023 році податки в Україні залишаться майже незмінними. Податкова реформа, про яку активно говорили ще кілька місяців тому, переноситься на невизначений термін. Найменше, що зараз потрібно Україні – це протистояння між владою та бізнесом під час війни. А влада припускає, що війна триватиме весь наступний рік.

Такі тези озвучив в інтерв'ю виданню interfax голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Якихось суттєвих змін у податковій базі у воєнний час, а весь фінансовий 2023 рік ми плануємо як воєнний час, не планується", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Данила Гетманцев, відмова від податкової реформи у 2023 році була спільною позицією уряду та очолюваного ним парламентського комітету. Війна – не час для кардинальних фіскальних змін. А що стосується широко розпропагованої ідеї про скасування ЄСВ, то розмови про це голова комітету взагалі вважає "абсолютно божевільними дискусіями".

"Я дуже задоволений тим, що ми нарешті "перехворіли" на черговий податковий вірус "10-10-10", цю мутацію вірусу "5-10". Так от, ця "пандемія", породжена маргінальними псевдоекспертами і зараженими ними деякими посадовими особами, нас залишила", - наголосив нардеп.

Саме тому ніяких податкових змін у бюджет-2023 не закладали.

Є пропозиції до зміни процедури оподаткування, які Гетманцев підтримує

Зокрема він вважає цілком слушною пропозицію щодо індексації податків і зборів. Він переконаний, що податки треба прив'язувати до мінімальної зарплати або до інших змінних фінансових індикаторів.

"Я вважаю, що це нормальна річ, і її потрібно робити або до мінімальної заробітної плати, або до індексу інфляції. Я гадаю, що ми це зробимо в одному з наступних законопроєктів. Це не принципова, а технічна річ, яка є необхідною", - роз'яснив Гетманцев.

Очільник парламентського комітету також прокоментував рекомендацію, яку дає місія МВФ , щодо запобігання скороченню податкових надходжень. Місія МВФ пропонує утримуватись від рішень, які могли би скоротити податкові надходження. Гетманцев каже, що він також вважає пільги злом. Але в деяких випадках це зло може бути меншим, аніж непохитність влади у питаннях щодо оподаткування.

"Саме тому підтримуємо індустріальні парки і тому ми плануємо зареєструвати цього тижня законопроект про підтримку промисловості в умовах воєнного стану. Ми хочемо дати їй можливість завозити обладнання без ПДВ, не відволікати кошти з бізнесу", - поділився можновладець.

Крім того, Гетманцев заявив, що не поділяє пропозицію економічного департаменту Офісу президента щодо запровадження нульової ставки на експорт зерна. Депутат вважає, що зараз, у воєнний період, така пропозиція не на часі.

"Оскільки з одного боку, підтримувати аграріїв програмою 5-7-9% або іншими програмами, а з іншого боку - позбавляти їх права на відшкодування кредиту - мені здається, що це вдарить по дрібних аграріях і призведе до монополізації аграрного сектору, а не до суттєвого збільшення надходжень до бюджету. Переконаний, що цю пропозицію можна розглянути у комплексі із захистом інтересів малих та середніх фермерів", - обґрунтував свою позицію парламентарій.

Нагадаємо, українцям у наступному році доведеться заплатити по декілька тисяч додаткового податку на землю.