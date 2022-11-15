Обмін валюти в Україні ускладниться

В Україні стане складніше обміняти валюту. Обмін валюти ускладниться через масове закриття обмінних пунктів. До цього можуть призвести нові правила, які держава встановила для обмінників.

В Україні ускладниться обмін валюти: названо причину

Яка загроза нависла над обмінниками і чому більшості з них доведеться піти в небуття, розповіло видання businessua.

Справа в тім, що держава встановила для обмінників фіксований розмір щомісячного внеску, який вони мають сплатити. Цей внесок може бути двох розмірів. Його розмір залежить від чисельності жителів у населеному пункті, в якому функціонує конкретний обмінник. Спеціалісти фінансового ринку вважають, що цей внесок завеликий, і більшість обмінних пунктів його не потягне.

"Закриється маса маленьких обміночок, тому що їхня ефективність одразу зведеться до нуля. Або для того, щоб сплатити таку комісію, вони мають показати відмінний результат своєї роботи, інакше навіщо таке тримати", – каже керівник аналітичного відділу Міжнародної академії біржової торгівлі Андрій Шевчишин.

В Україні ускладниться обмін валюти: названо причину

Розмір цього внеску становить:

  • для населених пунктів із чисельністю жителів до 50 тисяч – одну мінімальну зарплату;
  • для населених пунктів із чисельністю жителів понад 50 тисяч – три мінімальні зарплати.

На сьогодні мінімальна зарплата в Україні становить 6700 грн, а отже й розмір щомісячного внеску дорівнюватиме 20 100 грн. Аналітики вважають таку суму непідйомною для більшості обмінних пунктів, що функціонують у населених пунктах, де в людей немає ані роботи, ані пристойної зарплати. Звісно, що в таких містечках валютний ринок не настільки жвавий, щоб обмінники могли сплачувати щомісяця такі суми державі, і щоб собі "на хліб" вистачало.

На сьогодні в Україні фукціонує близько 4 тисяч обмінників. Аналітики вважають, що через сплату такого щомісячного внеску добре, якщо від них залишиться половина. Звісно, що обмін валюти через це буде ускладнений, адже в невеликому райцентрі може бути лише декілька обмінних пунктів на усе місто.

Нагадаємо, експерти дали два протилежних прогнози щодо зміцнення гривні та зміни курсу долара.


Марченко Любов, Тудей





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