Мінфін виплатив НБУ 19,5 мільярда за інфляційними облігаціями

Міністерство фінансів 10 листопада здійснило виплату 19,5 млрд грн Національному банку України за облігаціями внутрішньої державної позики, ставка яких прив’язана до інфляції. Про це пише «Бізнес.Цензор».

Мінфін виплатив НБУ 19,5 мільярда за інфляційними облігаціями
Фото: flickr.com

Що відомо

У Мінфіні уточнили, що ставка прибутковості купона склала 26,8% річних: річна інфляція 24,6% за підсумками жовтня плюс 2,2 відсоткових пункти.

В рамках здійсненого в жовтні 2017 року репрофайлінгу ОВДП у власності Нацбанку було випущено довгострокові ОВДП на 74,4 млрд грн і довгострокові інфляційні ОВДП на 145,17 млрд грн. Ця операція мала зменшити боргове навантаження уряду у 2017 роках на 158,4 млрд грн.

Термін обігу нових цінних паперів — від семи років до 31 року. При цьому облігації погашаються єдиним платежем (10 травня чи 10 листопада, залежно від випуску).

Відсоткову ставку за облігаціями, що погашаються у період з 2025 по 2035 рік, зафіксовано в межах 8,12 11,3% річних, залежно від випуску. Відсотковий дохід нараховується та виплачується раз на півроку.

Відсоткову ставку за облігаціями з терміном обігу з 2036 по 2047 рік встановлено на рівні 12-місячної інфляції, що фіксується не раніше ніж за два місяці до дати виплати доходу, плюс 2,2% річних.

Відсотковий дохід виплачується щорічно.





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