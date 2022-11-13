Окупанти зруйнували понад 200 ферм: у МінАПК підрахували збитки

У Мінагрополітики підрахували збитки, завдані окупантами тваринницьким фермам. За словами керівника управління тваринництва та племінної справи Олени Дадус, військові адміністрації надали інформацію про збитки на підконтрольних та деокупованих територіях, що на сьогодні становлять вже близько 2 млрд грн.

За словами чиновниці, скорочення у галузі від загального обсягу порівняно з минулим роком становить 15%.

"Наразі підтверджено обсяг 6 тис. голів корів, до 100 тис. поголів'я свиней, понад 3,5 млн голів птиці втрачено, 206 підприємств зруйновано або пошкоджено", - розповіла Дадус.