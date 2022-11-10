ТРЦ Ocean Plaza у Києві планують відкрити 22 листопада

Один із найбільших ТРЦ Києва Ocean Plaza відновлює роботу з 22 листопада, йдеться в повідомленні до орендарів, яке є у розпорядженні Forbes. З кінця лютого ТРЦ не працював.

ТРЦ Ocean Plaza у Києві планують відкрити 22 листопада
Фото: kyiv.comments.ua

«Повідомляємо, що з 22 листопада 2022 року ТРЦ Ocean Plaza відновлює роботу. Просимо здійснити підготовку приміщень до вищезазначеної дати», — йдеться в листі.

Про порядок проведення робіт та ввезення чи вивезення товару орендарів повідомлять додатково.





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