ТРЦ Ocean Plaza у Києві планують відкрити 22 листопада

Один із найбільших ТРЦ Києва Ocean Plaza відновлює роботу з 22 листопада, йдеться в повідомленні до орендарів, яке є у розпорядженні Forbes. З кінця лютого ТРЦ не працював.

Фото: kyiv.comments.ua

«Повідомляємо, що з 22 листопада 2022 року ТРЦ Ocean Plaza відновлює роботу. Просимо здійснити підготовку приміщень до вищезазначеної дати», — йдеться в листі.

Про порядок проведення робіт та ввезення чи вивезення товару орендарів повідомлять додатково.