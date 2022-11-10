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2022-11-10
На Одещині скасовують обмеження щодо електрики: у міськраді роз'яснили ситуацію
НЕК "Укренерго" скасувала обмеження електропостачання, що були заплановані на 9 листопада в Одеській області.
Про це повідомили в Телеграм Одеської міської ради.
"Однак ситуація в енергосистемі лишається складною, тому можливі повторні відключення, якщо буде необхідність збалансувати енергосистему", – зазначили в повідомленні.
Нагадаємо, на сьогодні максимум стабілізаційних обмежень Диспетчерський центр Укренерго прогнозував у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.
Алексей Ионов, politeka.net