На Одещині скасовують обмеження щодо електрики: у міськраді роз'яснили ситуацію

электрика, электроэнергия, свет

НЕК "Укренерго" скасувала обмеження електропостачання, що були заплановані на 9 листопада в Одеській області.

Про це повідомили в Телеграм Одеської міської ради.

"Однак ситуація в енергосистемі лишається складною, тому можливі повторні відключення, якщо буде необхідність збалансувати енергосистему", – зазначили в повідомленні.

Нагадаємо, на сьогодні максимум стабілізаційних обмежень Диспетчерський центр Укренерго прогнозував у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.

електрика, електроенергія, світло


Алексей Ионов, politeka.net





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