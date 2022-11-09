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2022-11-09
Ілон Маск продав акції Tesla на $4 млрд – Bloomberg
Продаж відбувся на тлі їх різкого здешевлення.
Ілон Маск у вівторок, 8 листопада, продав акції компанії Tesla Inc. на суму 3,95 млрд доларів США. Про це повідомляє
Видання відзначає, що продаж відбувся фактично через кілька днів після того, як Маск придбав Twitter за 44 млрд доларів. Додамо, що з метою економії витрат компанії, він звільнив половину працівників Twitter.
Як повідомляє Bloomberg, згідно з офіційними документами у вівторок у Нью-Йорку, Маск продав 19,5 млн акцій, що стало його першим продажем із серпня. У документах не вказано, що транзакції були заздалегідь сплановані.
Як зазначає видання
Юлія Лавришин, ZN.ua