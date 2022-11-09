Ілон Маск продав акції Tesla на $4 млрд – Bloomberg

Ілон Маск у вівторок, 8 листопада, продав акції компанії Tesla Inc. на суму 3,95 млрд доларів США . Про це повідомляє Bloomberg .

Видання відзначає, що продаж відбувся фактично через кілька днів після того, як Маск придбав Twitter за 44 млрд доларів. Додамо, що з метою економії витрат компанії, він звільнив половину працівників Twitter .

Як повідомляє Bloomberg, згідно з офіційними документами у вівторок у Нью-Йорку, Маск продав 19,5 млн акцій, що стало його першим продажем із серпня. У документах не вказано, що транзакції були заздалегідь сплановані.