Офіційно: ЄС буде постачати Україні електроенергію в разі її дефіциту внаслідок російських обстрілів

Електроенергія надходитиме в Україну через країни - найближчі сусіди по Європі, інформує ZN.ua.

Якщо Росія продовжить завдавати шкоду енергетичній інфраструктурі України й це спричинить гострий дефіцит електроенергії, то постачати електроенергію Україні буде Європейський Союз. Про це заявила Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон, передає УНІАН.

"У нас є необхідні передумови для цього. Перший крок був зроблений ще в березні, коли ми за два тижні синхронізували українську енергомережу з мережею континентальної Європи, у чому багато хто сумнівався. У цій системі електроенергія може передаватися в обох напрямках. Це означає, що Україна може як експортувати, так і імпортувати електроенергію з ЄС", - заявила вона.


Лія Ільченко, ZN.ua





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