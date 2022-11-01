Офіційно: ЄС буде постачати Україні електроенергію в разі її дефіциту внаслідок російських обстрілів

Якщо Росія продовжить завдавати шкоду енергетичній інфраструктурі України й це спричинить гострий дефіцит електроенергії, то постачати електроенергію Україні буде Європейський Союз. Про це заявила Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон, передає УНІАН .

"У нас є необхідні передумови для цього. Перший крок був зроблений ще в березні, коли ми за два тижні синхронізували українську енергомережу з мережею континентальної Європи, у чому багато хто сумнівався. У цій системі електроенергія може передаватися в обох напрямках. Це означає, що Україна може як експортувати, так і імпортувати електроенергію з ЄС", - заявила вона.