У Пенсійному фонді розповіли про ситуацію з виплатами за жовтень

Фінансування пенсій за жовтень завершено.

У Пенсійному фонді розповіли про ситуацію з виплатами за жовтень
Пенсії за жовтень профінансовано на 100%
© depositphotos/andov

Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за жовтень. Про це повідомили в пресслужбі фонду.

«На пенсійні виплати спрямовано 50,6 млрд грн. Уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100 % профінансованих сум», - додали у фонді.

Ситуація з доставкою пенсій через «Укрпошту» інша, так по 31 жовтня продовжено виплату та доставку пенсій в окремих районах Харківської та Херсонської областей через поштового оператора.

«У жовтні надано 661 тис. пенсійних послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України, у тому числі 28 жовтня – 33 тисячі», - долали у фонді.

Також профінансовано пенсії на звільнених територіях. У Донецькій, Луганській, Миколаївській, Харківській і Херсонській областях на виплати спрямовано 12,48 млрд гривень. Їх проводять як Укрпошта, так і уповноважені банки.

«На виплати пенсіонерам із Донеччини виділено 4,64 млрд гривень. У деокупованих містах Святогірськ і Лиман, селищах Ярова та Новоселівка, селах Яцківка й Лозове організовані виїзні прийоми громадян. У листопаді Укрпошта планує відновити технічну можливість доставляти пенсії в окремі населені пункти Лиманської та Святогірської об’єднаних територіальних громад», - наголошують у Мінреінтеграції.

На Луганщині на пенсійні виплати через уповноважені банки було спрямовано 1,76 млрд гривень. У Миколаївській області пенсіонерам проведено 1,26 млрд гривень, у тому числі 0,23 млрд гривень – через Укрпошту, 1,03 млрд гривень – через уповноважені банки.

«У Харківські області на пенсійні виплати мешканцям деокупованих територій спрямовано 3,8 млрд гривень. Протягом вересня-жовтня знову запрацювали 8 сервісних центрів Головного управління Пенсійного фонду України у Харківській області, а саме в містах Балаклія, Ізюм, Барвінкове, Вовчанськ і Дергачі, у селищах Чкаловське, Шевченкове, Великий Бурлук», - додають у відомстві.

У жовтні Укрпошта відновила можливість доставляти пенсії у 72 звільнені населені пункти Херсонщини. Протягом місяця було проведено виїзні прийоми громадян у Кочубеївській, Нововоронцовській і Високопільській ОТГ, а також у селищі Велика Олександрівка.


Артем Руденко, ZN.ua





Интересные новости
В Україні поки не підвищуватимуть тариф на електроенергію для населенняВ Україні поки не підвищуватимуть тариф на електроенергію для населення
Українські банки почали перевіряти клієнтів за Реєстром держзрадників – «ЧЕСНО»Українські банки почали перевіряти клієнтів за Реєстром держзрадників – «ЧЕСНО»
Американці будуватимуть у Польщі першу АЕС: Моравецький вже підтвердивАмериканці будуватимуть у Польщі першу АЕС: Моравецький вже підтвердив
Пенсії менше 3000 підвищуватимуть: деталі законопроектуПенсії менше 3000 підвищуватимуть: деталі законопроекту
Банківські вклади: як в Україні відшкодовуються депозити Росії та її громадянБанківські вклади: як в Україні відшкодовуються депозити Росії та її громадян
Блок рекламы


Похожие новости
Які землі під забудову під Києвом краще не купляти: екологи розповіли, які позови знаходяться в судахЯкі землі під забудову під Києвом краще не купляти: екологи розповіли, які позови знаходяться в судах
Ціни на житло після війни: українцям розповіли, як вони змінятьсяЦіни на житло після війни: українцям розповіли, як вони зміняться
В ЄІБ розповіли, як міжнародні партнери ставляться до державного боргу УкраїниВ ЄІБ розповіли, як міжнародні партнери ставляться до державного боргу України
Ціни на українську експортну електроенергію падають: в «Укренерго» розповіли, скільки планують заробитиЦіни на українську експортну електроенергію падають: в «Укренерго» розповіли, скільки планують заробити
У НБУ розповіли, коли знову повернуться до плаваючого валютного курсуУ НБУ розповіли, коли знову повернуться до плаваючого валютного курсу
Курс валют та інфляція в Україні: в НБУ розкрили реальну ситуацію, що потрібно знати українцямКурс валют та інфляція в Україні: в НБУ розкрили реальну ситуацію, що потрібно знати українцям
У «Нафтогазі» розповіли, чому у платіжках за газ немає показників лічильниківУ «Нафтогазі» розповіли, чому у платіжках за газ немає показників лічильників
Пенсійний фонд розпочав виплату пенсій за жовтеньПенсійний фонд розпочав виплату пенсій за жовтень
В "Укренерго" розповіли, чому експортна електроенергія з України подешевшала ще на 20%В "Укренерго" розповіли, чому експортна електроенергія з України подешевшала ще на 20%
У ДПС розповіли, на скільки та чому зріс податковий борг бізнесуУ ДПС розповіли, на скільки та чому зріс податковий борг бізнесу
Последние новости
Подгружаем последние новости