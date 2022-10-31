У Пенсійному фонді розповіли про ситуацію з виплатами за жовтень

Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за жовтень. Про це повідомили в пресслужбі фонду.

«На пенсійні виплати спрямовано 50,6 млрд грн. Уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100 % профінансованих сум», - додали у фонді.

Ситуація з доставкою пенсій через «Укрпошту» інша, так по 31 жовтня продовжено виплату та доставку пенсій в окремих районах Харківської та Херсонської областей через поштового оператора.

«У жовтні надано 661 тис. пенсійних послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України, у тому числі 28 жовтня – 33 тисячі», - долали у фонді.

Також профінансовано пенсії на звільнених територіях. У Донецькій, Луганській, Миколаївській, Харківській і Херсонській областях на виплати спрямовано 12,48 млрд гривень. Їх проводять як Укрпошта, так і уповноважені банки.

«На виплати пенсіонерам із Донеччини виділено 4,64 млрд гривень. У деокупованих містах Святогірськ і Лиман, селищах Ярова та Новоселівка, селах Яцківка й Лозове організовані виїзні прийоми громадян. У листопаді Укрпошта планує відновити технічну можливість доставляти пенсії в окремі населені пункти Лиманської та Святогірської об’єднаних територіальних громад», - наголошують у Мінреінтеграції.

На Луганщині на пенсійні виплати через уповноважені банки було спрямовано 1,76 млрд гривень. У Миколаївській області пенсіонерам проведено 1,26 млрд гривень, у тому числі 0,23 млрд гривень – через Укрпошту, 1,03 млрд гривень – через уповноважені банки.

«У Харківські області на пенсійні виплати мешканцям деокупованих територій спрямовано 3,8 млрд гривень. Протягом вересня-жовтня знову запрацювали 8 сервісних центрів Головного управління Пенсійного фонду України у Харківській області, а саме в містах Балаклія, Ізюм, Барвінкове, Вовчанськ і Дергачі, у селищах Чкаловське, Шевченкове, Великий Бурлук», - додають у відомстві.

У жовтні Укрпошта відновила можливість доставляти пенсії у 72 звільнені населені пункти Херсонщини. Протягом місяця було проведено виїзні прийоми громадян у Кочубеївській, Нововоронцовській і Високопільській ОТГ, а також у селищі Велика Олександрівка.