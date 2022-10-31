Європа буде імпортувати українське зерно через «коридори солідарності»

РФ має переглянути своє рішення про вихід із «зернової угоди», інформує ZN.ua.

Європа буде імпортувати українське зерно через «коридори солідарності»
© Олександр Кубраков/Twitter

Міністерство закордонних справ Франції повідомляє, що країни Європи будуть продовжувати імпорт українських зернових через сухопутні коридори. Про це повідомила глава французького МЗС Катрін Колонна на своїй сторінці у Twitter.

«Зі свого боку, Європа продовжує свої «коридори солідарності» через континент. Більш ніж половина українських зернових, необхідних для продовольчої безпеки світу, змогли залишити Україну таким чином», - заявила дипломатка

Також міністерка підкреслила, що Росія повинна переглянути своє рішення про вихід із «зернових угод».

«Призупинивши участь у зерновій угоді, Росія посилює світову продовольчу кризу, спричинену її агресією проти України. Вона повинна переглянути це рішення, яке несе тяжкі наслідки», - наголосила Колонна.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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