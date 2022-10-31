Європа буде імпортувати українське зерно через «коридори солідарності»
РФ має переглянути своє рішення про вихід із «зернової угоди», інформує
Міністерство закордонних справ Франції повідомляє, що країни Європи будуть продовжувати імпорт українських зернових через сухопутні коридори. Про це повідомила глава французького МЗС Катрін Колонна на своїй сторінці у Twitter.
«Зі свого боку, Європа продовжує свої «коридори солідарності» через континент. Більш ніж половина українських зернових, необхідних для продовольчої безпеки світу, змогли залишити Україну таким чином», - заявила дипломатка
Також міністерка підкреслила, що Росія повинна переглянути своє рішення про вихід із «зернових угод».
«Призупинивши участь у зерновій угоді, Росія посилює світову продовольчу кризу, спричинену її агресією проти України. Вона повинна переглянути це рішення, яке несе тяжкі наслідки», - наголосила Колонна.