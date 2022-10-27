Дефіцит електроенергії: у Києві та Київській області відключення будуть частішими та більш масовими — офіційно

Дефіцит електроенергії в Києві може становить 30%.

Дефіцит електроенергії: у Києві та Київській області відключення будуть частішими та більш масовими — офіційно
© vecherka.donetsk.ua

Внаслідок атаки РФ на енергоінфраструктуру України дефіцит електроенергії в Києві може досягати 30%. Майже аналогічна ситуація й в Київській області. Це означає, що відключення будуть більш тривалими та стосуватимуться більш значної кількісті споживачів.

Енергопостачання в Києві

"Руйнування серйозні. Тому маємо різке погіршення ситуації з енергопостачанням. Дефіцит електроенергії в Києві може складати 30%", – повідомила пресслужба компанії-постачальника електроенергії з групи ДТЕК Yasno.

Зазвичай Київ споживає 1 000-1 200 МВт, проте наразі орієнтовна наявна потужність складає 600-800 МВт, пояснює енергопостачальник.

"Тобто, майже пів Києва може залишитися без світла", – додали енергетики.

У КМДА також додали, що більш жорсткі й тривалі відключення електропостачання будуть застосовані протягом декількох днів.

Ситуація в Київській області

Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, вночі ворог пошкодив об’єкти енергетичної інфраструктури області.

"Виведено з ладу низку критичних об’єктів. Потрібно готуватися до екстрених відключень електрики на невизначений термін. Фахівці вживають необхідних заходів для ліквідації наслідків обстрілу. Усі працюють на своїх місцях в режимі нон-стоп", - зазначив він.


Олена Середа, ZN.ua





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