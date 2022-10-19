До бюджету не надійшли 4,8 мільярда податків від експорту агропродукції — БЕБ

У результаті ухилення від сплати податків окремими підприємствами — експортерами агропродукції до бюджету ймовірно не надійшло 4,8 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки (БЕБ).

До бюджету не надійшли 4,8 мільярда податків від експорту агропродукції — БЕБ
Фото: edpost.com.ua

Деталі

Зазначається, що співробітники БЕБ виявили ймовірні втрати бюджету від несплати податків декількома підприємствами, що експортували агропродукцію сумнівного походження, в розмірі 4,8 млрд грн.

Ці підприємства експортують аграрну продукцію без відповідного відображення у податковій звітності, що свідчить про проведення операцій з легалізації товарів невстановленого походження. Відповідно, експортована продукція ймовірно закуповується у населення за готівку та жодним чином не оприбутковується.

У БЕБ не виключають, що згадані підприємства можуть використовуватися для документального оформлення операцій з експорту тіньової продукції та неповернення валютної виручки на суму близько $1,8 млрд.

У відомстві встановили, що протягом серпня — вересня 2022 року з митної території України відправлено на експорт майже 12 млн тонн зернових культур та олії орієнтовною вартістю 137 млрд грн. З них близько 4 млн тонн агропродукції експортується підприємствами-оболонками, тобто тими, які фактично ведуть діяльність лише на папері.

Як стверджують у відомстві, у цих компаній немає основних засобів та трудових ресурсів, придбання експортованого товару, їхні службові особи не звітують або подають звітність не в повному обсязі, також вони перебувають у переліку ризикових платників ДПС.

Крім цього, переважна частина компаній-нерезидентів, на адресу яких експортується зерно, мають ознаки ризиковості: є фігурантами кримінальних проваджень щодо повернення агропродукції та визнання відсутнім права власності, перебувають у статусі ліквідації, пов’язані з громадянами України.

На підставі аналітичного дослідження фахівців департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ, детективи розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Наразі детективи БЕБ спільно зі співробітниками ДМС та СБУ здійснюють огляд продукції, встановлюють законність її походження, перевіряють наявність документів для експортних операцій.





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