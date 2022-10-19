До бюджету не надійшли 4,8 мільярда податків від експорту агропродукції — БЕБ

У результаті ухилення від сплати податків окремими підприємствами — експортерами агропродукції до бюджету ймовірно не надійшло 4,8 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки (БЕБ).

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Зазначається, що співробітники БЕБ виявили ймовірні втрати бюджету від несплати податків декількома підприємствами, що експортували агропродукцію сумнівного походження, в розмірі 4,8 млрд грн.

Ці підприємства експортують аграрну продукцію без відповідного відображення у податковій звітності, що свідчить про проведення операцій з легалізації товарів невстановленого походження. Відповідно, експортована продукція ймовірно закуповується у населення за готівку та жодним чином не оприбутковується.

У БЕБ не виключають, що згадані підприємства можуть використовуватися для документального оформлення операцій з експорту тіньової продукції та неповернення валютної виручки на суму близько $1,8 млрд.

У відомстві встановили, що протягом серпня — вересня 2022 року з митної території України відправлено на експорт майже 12 млн тонн зернових культур та олії орієнтовною вартістю 137 млрд грн. З них близько 4 млн тонн агропродукції експортується підприємствами-оболонками, тобто тими, які фактично ведуть діяльність лише на папері.

Як стверджують у відомстві, у цих компаній немає основних засобів та трудових ресурсів, придбання експортованого товару, їхні службові особи не звітують або подають звітність не в повному обсязі, також вони перебувають у переліку ризикових платників ДПС.

Крім цього, переважна частина компаній-нерезидентів, на адресу яких експортується зерно, мають ознаки ризиковості: є фігурантами кримінальних проваджень щодо повернення агропродукції та визнання відсутнім права власності, перебувають у статусі ліквідації, пов’язані з громадянами України.

На підставі аналітичного дослідження фахівців департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ, детективи розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.